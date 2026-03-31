Oglas

Pripazite

Onkologinja kaže da nikada ne konzumira ovih pet namirnica: Mnogi ih jedu svakodnevno i drže ih u hladnjaku

author
Nova.rs
|
31. ožu. 2026. 14:03
Hladnjak | Freepik/Ilustracija

Onkologinja iz Washingtona, Nicola Andrews, navela je pet namirnica koje ne preporučuje u prehrani - prvenstveno zbog općeg zdravlja i mogućih dugoročnih zdravstvenih rizika.

Oglas

Alkohol

Andrews ističe da je suzdržavanje od alkohola korisno za zdravlje. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, tijelo razgrađuje alkohol u kemijski spoj acetaldehid, koji može oštetiti DNK i ometati sposobnost tijela da popravi nastala oštećenja, piše Nova.rs.

Prerađeno meso

Izbjegava mesne prerađevine poput narezaka, hrenovki, salama i drugih proizvoda od mesa.

Pixabay / Ilustracija

Gazirana pića

Gazirana pića se ne preporučuju zbog visokog udjela šećera, a ni dijetalne verzije nisu bolji izbor jer često sadrže umjetna sladila. Također je dokazano da konzumacija zaslađenih ili umjetno zaslađenih napitaka povećava rizik od srčanih bolesti.

Napitci s kofeinom

Kava ima brojne zdravstvene prednosti. Umjerena konzumacija može smanjiti rizik od dijabetesa, moždanog udara i srčanih bolesti. Međutim, te se koristi gube kada se kava pretvori u desert. Andrews preporučuje nekoliko ključnih promjena ako volite zaslađene verzije: „Volim ledenu ili pjenastu kavu ljeti, ali ona lako može postati kalorična bomba“, kaže.

Biljna mlijeka

Unatoč popularnosti biljnih alternativa, ova liječnica bira punomasne mliječne proizvode bogate hranjivim tvarima. „Ne pijem biljna mlijeka jer imaju vrlo malo hranjivih sastojaka“, objašnjava. Njezin stav dijele i drugi stručnjaci, koji upozoravaju da biljne alternative nisu uvijek nutritivno ravnopravne proizvodima životinjskog podrijetla. Spojevi prisutni u mliječnim proizvodima poput mlijeka, sira, maslaca i jogurta aktiviraju T-stanice koje pomažu imunološkom sustavu u borbi protiv bakterija i tumora te pružaju zaštitu od bolesti.

Teme
alkohol mliječni proizvodi i biljne alternative nezdravi napitci prehrana zdrava prehrana zdravlje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ