Onkologinja kaže da nikada ne konzumira ovih pet namirnica: Mnogi ih jedu svakodnevno i drže ih u hladnjaku

Unatoč popularnosti biljnih alternativa, ova liječnica bira punomasne mliječne proizvode bogate hranjivim tvarima. „Ne pijem biljna mlijeka jer imaju vrlo malo hranjivih sastojaka“, objašnjava. Njezin stav dijele i drugi stručnjaci, koji upozoravaju da biljne alternative nisu uvijek nutritivno ravnopravne proizvodima životinjskog podrijetla. Spojevi prisutni u mliječnim proizvodima poput mlijeka, sira, maslaca i jogurta aktiviraju T-stanice koje pomažu imunološkom sustavu u borbi protiv bakterija i tumora te pružaju zaštitu od bolesti.