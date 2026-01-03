povjesničar i profesor
Klasić o Venezueli: Svijet ide u jednom vrlo opasnom pravcu, ovo nije povijesni presedan
Povjesničar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Hrvoje Klasić izjavio je za portal N1 Srbija, povodom američke intervencije u Venezueli, da "svijet ide u jednom vrlo opasnom smjeru“, ali je objasnio i da ovo – nije povijesni presedan.
"Meni je sve ovo zajedno strašno. Američki predsjednik Donald Trump toliko je poremetio međunarodni politički sustav da mi se sada čini kako je, nakon što je uspješno razmontirao svoja savezništva, ponajprije s Europskom unijom, njegova strategija mnogo bliža nekakvom političkom, vojnom i ekonomskom dogovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i Kinom nego s Europskom unijom, što nas ponovno vraća u neko 19. stoljeće, kada su najveće sile sjedale za stol, ignorirale ostatak svijeta i male države te međusobno dijelile svijet“, ocijenio je Klasić.
Kako je dodao, postavlja se pitanje nije li ovo možda na neki način prešutni "dogovor“ između Rusije i Amerike.
"U smislu: u redu, vi intervenirajte tamo gdje vi želite, a mi ćemo tamo gdje mi želimo. Postavlja se pitanje kako će na sve to gledati druga najjača sila na svijetu, Kina, a ovih dana ponovno vidimo zveckanje oružjem oko Tajvana“, rekao je.
Govoreći o američkoj intervenciji u Venezueli i zarobljavanju venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge, Klasić je istaknuo da se ovdje ne radi o povijesnom presedanu te da je bilo sličnih primjera u 20. i 21. stoljeću u kojima su Sjedinjene Američke Države sudjelovale u smjenama političara na vlasti u drugim zemljama ili su vojno intervenirale samostalno ili zajedno s NATO-om.
"Često su i američke obavještajne službe sudjelovale u takvim stvarima. Podsjetit ću na davnu 1954. godinu i operaciju ‘Ajax’, prvu službenu operaciju CIA-e, kada je s vlasti u Iranu svrgnut legalno izabrani čelnik i kada je ta zemlja gurnuta u ponor iz kojeg ni danas ne izlazi. Takvih je situacija bilo od Čilea i nekih drugih južnoameričkih država, pa sve do Muamera Gadafija i Sadama Huseina – čitav niz događaja u kojima su Amerikanci sudjelovali“, podsjetio je Klasić.
Ono što, kako je istaknuo Klasić, ostavlja gorak okus jest to da je Donald Trump u predizbornoj kampanji govorio kako je drukčiji od svojih prethodnika jer Amerika neće voditi ratove, nego će ih završavati, a već je u inauguracijskom govoru pokazao da će posezati za teritorijima Paname, Grenlanda…
"Vidimo da ratove nije završio. U Gazi ćemo tek vidjeti kako će se situacija razvijati, a za Ukrajinu je govorio da će rat završiti u jednom danu, no po tom pitanju nije učinio ništa. Sada se postavlja pitanje što je sve ovo zajedno i koji je pravi razlog. Kada se s američke strane govori da se nekoga ruši zato što je krao na izborima, mislim da postoji čitav niz zemalja u svijetu u kojima se vlada nedemokratski, pa to ne znači da će se ondje intervenirati – a velik broj takvih zemalja su američki saveznici“, rekao je.
Upitan o reakcijama Europske unije na ovaj događaj u Venezueli, Klasić je naveo da je vidio neke izjave iz EU-a koje su prilično licemjerne.
"U smislu da Maduro nije bio legitimno izabran, da su izbori bili pokradeni – to jest točno, ali znači li to onda da Amerika može reagirati bilo gdje gdje želi kako bi provodila demokraciju? Ako je Trump mjerilo demokratičnosti i ljudskih prava, čovjek koji bi najradije ukinuo izbore u Americi i proglasio se kraljem, i ako je on taj koji će provoditi pravdu u svijetu i promicati demokraciju, to zvuči smiješno, osobito kada dolazi s europske strane.
Dakle, EU se ovdje očito ponaša tako da su svi uplašeni Trumpom, a Europska unija je odavno trebala razviti izlaznu strategiju iz tog takozvanog savezništva, jer to više nije partnerstvo, nego sluganstvo prema SAD-u. Sjedinjene Američke Države jesu bile i ostale saveznik EU-a, međutim samo pod uvjetom: ako se slažete sa mnom, odnosno s Trumpom, onda smo partneri, ako se ne slažete – onda nismo. Tako se EU ponaša kao talac takvog odnosa. Bojim se da se ništa neće dogoditi i da se ne usuđuju suprotstaviti Trumpovoj Americi jer znaju da na čelu najmoćnije države na svijetu stoji vrlo nepredvidiv, osvetoljubiv i vrlo agresivan čovjek“, istaknuo je hrvatski povjesničar i profesor, dodavši da "svijet ide u jednom vrlo opasnom smjeru“.
