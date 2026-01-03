Klasić o Venezueli: Svijet ide u jednom vrlo opasnom pravcu, ovo nije povijesni presedan

Dakle, EU se ovdje očito ponaša tako da su svi uplašeni Trumpom, a Europska unija je odavno trebala razviti izlaznu strategiju iz tog takozvanog savezništva, jer to više nije partnerstvo, nego sluganstvo prema SAD-u. Sjedinjene Američke Države jesu bile i ostale saveznik EU-a, međutim samo pod uvjetom: ako se slažete sa mnom, odnosno s Trumpom, onda smo partneri, ako se ne slažete – onda nismo. Tako se EU ponaša kao talac takvog odnosa. Bojim se da se ništa neće dogoditi i da se ne usuđuju suprotstaviti Trumpovoj Americi jer znaju da na čelu najmoćnije države na svijetu stoji vrlo nepredvidiv, osvetoljubiv i vrlo agresivan čovjek“, istaknuo je hrvatski povjesničar i profesor, dodavši da "svijet ide u jednom vrlo opasnom smjeru“.