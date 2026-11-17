zemni metali
Trump poslao poruku Kini: "Sustignut ćemo vas za deset mjeseci"
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će Sjedinjene Američke Države u roku od deset mjeseci sustići Kinu u proizvodnji rijetkih zemnih metala, ne objašnjavajući pritom kako planira ostvariti taj cilj.
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„Proizvodimo rijetke zemne metale u količinama kakve dosad nikada nismo proizvodili”, izjavio je Trump u utorak, na marginama sastanka na vrhu ASEAN-a u Manili, odgovarajući na novinarsko pitanje o tome kakvu poruku ima za Kinu u vezi s tim pitanjem.
„Sustignut ćemo ih u roku od deset mjeseci”, ustvrdio je Trump. „Sve što nam je potrebno imat ćemo za deset mjeseci. Proizvodimo goleme količine rijetkih zemnih metala”, dodao je.
Trump nije pojasnio na koje se proizvodne pokazatelje njegove izjave odnose niti uključuju li oni proizvodnju u drugim zemljama. Washington već dugo nastoji uspostaviti partnerstva sa stranim državama kako bi smanjio ovisnost o Kini, vodećem svjetskom proizvođaču.
Nakon sastanka na Filipinima Trump planira otputovati u Kinu, gdje će se u četvrtak sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
U srijedu u Shenzhenu, na jugu Kine, počinje samit Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC).
Rijetki zemni metali postali su jedno od ključnih spornih pitanja u trgovinskom sukobu između SAD-a i Kine.
Nakon što je Trump u travnju prošle godine zaoštrio carinsku politiku, Peking je uveo izvozne kontrole za neke metale koji su industriji prijeko potrebni.
Te se sirovine koriste u visokotehnološkom i obrambenom sektoru, a nalaze se i u nekim svakodnevnim uređajima i proizvodima, poput zaslona pametnih telefona ili televizora, pogona elektromotora, poluvodiča i turbina.
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