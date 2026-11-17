Njemački list navodi da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odbio omogućiti drugi Thompsonov koncert u Areni Zagreb nakon što je pjevač na prethodnom nastupu upotrijebio sporni pozdrav. U međuvremenu su izmijenjeni opći uvjeti korištenja Arene, kojima se ne dopušta održavanje koncerata na kojima se koristi ustaški pozdrav.