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Thompson ponovno u fokusu njemačkih medija: Jedno pitanje posebno ih zaokuplja
Koncerti Marka Perkovića Thompsona u Njemačkoj ponovno su otvorili raspravu o ustaškom pozdravu "Za dom spremni", njegovoj uporabi na koncertima i različitom odnosu europskih država prema takvim simbolima. Njemački listovi Berliner Zeitung i Die Welt analiziraju zašto Thompson može nastupati u njemačkim gradovima, dok mu je u Zagrebu uskraćeno održavanje dodatnog koncerta u gradskoj Areni.
Kako prenosi Deutsche Welle (DW), Berliner Zeitung u tekstu novinara Bobana Dukića opisuje Thompsonov koncert održan 13. studenoga u Frankfurtu, na kojem je oko 5000 posjetitelja sudjelovalo u izvođenju pjesme "Bojna Čavoglave".
Autor podsjeća da pjesma počinje pozdravom "Za dom spremni", koji je bio službeni pozdrav ustaškog režima, te ga njemačkim čitateljima uspoređuje s nacističkim pozdravom "Sieg Heil".
Zašto Thompson može nastupati u Njemačkoj?
Berliner Zeitung podsjeća i na Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu, na kojem je isti pozdrav uzvikivala brojna publika, a pojedini posjetitelji nosili su odjeću i obilježja koja se povezuju s ustaškim režimom.
Njemački list navodi da je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odbio omogućiti drugi Thompsonov koncert u Areni Zagreb nakon što je pjevač na prethodnom nastupu upotrijebio sporni pozdrav. U međuvremenu su izmijenjeni opći uvjeti korištenja Arene, kojima se ne dopušta održavanje koncerata na kojima se koristi ustaški pozdrav.
Autor pritom uspoređuje zakonska rješenja u nekoliko europskih država. U Austriji su ustaški simboli zabranjeni od 2019. godine, a Thompsonovi koncerti ranije nisu bili dopušteni ni u pojedinim švicarskim gradovima.
U Njemačkoj, međutim, ustaški pozdrav i simboli nisu izričito zabranjeni.
"Time je za Thompsona u Frankfurtu lakše nego u glavnom gradu njegove vlastite zemlje", zaključuje Berliner Zeitung.
Die Welt: Kolika je Thompsonova odgovornost za ponašanje publike?
Thompsonovim nastupima bavi se i Die Welt, u tekstu novinara Mladena Gladića.
List podsjeća na koncert održan 7. studenoga u Stuttgartu, čiju su zabranu tražili pojedini kritičari. Gradske vlasti, međutim, procijenile su da ne postoji velika vjerojatnost kršenja zakona ili počinjenja kaznenih djela.
Die Welt ističe da se pjevača ne može automatski smatrati odgovornim za sve stavove njegovih obožavatelja, ali otvara pitanje njegova odnosa prema posjetiteljima koji na koncerte dolaze s ustaškim obilježjima.
Autor smatra da bi trebalo razjasniti u kojoj se mjeri Thompson poistovjećuje s takvim dijelom publike te što on i organizatori poduzimaju kako bi spriječili unošenje spornih simbola na koncerte.
Pozdrav "Za dom spremni" i odluke hrvatskih sudova
Die Welt analizira i povijesno značenje pozdrava "Za dom spremni", koji je tijekom Domovinskog rata ponovno korišten u pjesmi "Bojna Čavoglave".
Njemački list podsjeća na odluku Visokog prekršajnog suda iz 2020. godine, kojom je u konkretnom slučaju potvrđeno da Thompsonovo izvođenje te pjesme s početnim pozdravom nije predstavljalo prekršaj protiv javnog reda i mira.
Autor razmatra može li se takva odluka tumačiti kao pokazatelj reinterpretacije povijesno kompromitiranog pozdrava u kontekstu Domovinskog rata ili kao potvrda Thompsonova snažnog društvenog utjecaja.
U tekstu se povlači i usporedba s odnosom dijela ukrajinskog društva prema Stepanu Banderi, povijesnoj ličnosti čije nasljeđe također izaziva prijepore.
Thompson kao društveni i politički fenomen
Die Welt se osvrće i na Thompsonovu popularnost, koja nadilazi glazbenu scenu i povremeno postaje tema političkih prijepora između država nastalih raspadom Jugoslavije.
Spominju se i snimke pjesme koja veliča koncentracijski logor Jasenovac, a na kojima se čuje glas nalik Thompsonovu. Njemački list pritom prenosi da je pjevač ranije tvrdio kako je riječ o krivotvorini.
Kao jedan od razloga njegove popularnosti autor izdvaja povezivanje nacionalnog identiteta i kršćanstva, što se očituje u njegovim pjesmama i javnom nastupu.
Podsjeća pritom na pjesmu "Maranatha", čiji je tekst napisao umirovljeni biskup Ante Ivas, kao i na vjerske motive prisutne u Thompsonovim ranijim pjesmama.
"Da, u Hrvatskoj je Thompson važna figura. Kao i kod Hrvata u inozemstvu, u takozvanoj dijaspori, gdje katoličanstvo i snažna nacionalna svijest često idu ruku pod ruku", zaključuje Die Welt, a prenosi DW.
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