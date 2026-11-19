I imate SAD, koji ima sve što ovi nemaju, ali je ograničen na račun saveza i naišao je na problem regionalnih sila drugog reda koje se razvijaju i raspadom unipolarnog američkog poretka. Kao da je sve u redu, ali SAD gubi kontrolu svugdje, glasnije ulazi i poduzima stvari poput Nicolása Madura i Venezuele. Ali unatoč tome što Amerikanci svugdje imaju svoju ruku moći, ne mogu je nikako iskoristiti kao prije 50 ili 60 godina da bi nešto promijenili", rekao je Vidmarović.