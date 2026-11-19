povijesni sastanak
Vidmarović usporedio Putina, Xija i Trumpa s tri majmunčića: "Jedan ne vidi, drugi ne priča, treći ne čuje zlo"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović. Razgovarali su o trilateralnom susretu državnih čelnika Narodne Republike Kine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država u Shenzhenu i što on znači za međunarodnu dinamiku moći i geopolitike.
"Ovo je nešto četvrto, ovo nije ni Jalta ni Potsdam, niti krojenje novog svjetskog poretka", kazao je Branimir Vidmarović, komentirajući prvi trilateralni sastanak trojice svjetskih moćnika; Xija Jinpinga, Vladimira Putina i Donalda Trumpa.
"Ovo je impresivan audiovizualni događaj koji iza sebe prikriva nedostatke, manjak moći, inicijative i zajedničkih ciljeva i dodirnih točaka. Više se radi o nekakvom velikom događaju, poput vjenčanja, gdje su ljudi došli da se pokažu, da budu glasni", dodao je.
Ponašanje uvjetovano slabostima, ne moćima
"Kako bi rekao Oscar Wild, bitno je biti viđen i sastati se. Konferencije u Jalti (veljača 1945.) i Potsdamu (srpanj-kolovoz 1945.) nosili su stvarne posljedice za svijet, pogotovo Europu - lajtmotiv Europe se ponavlja - to su bile stvarne posljedice, stvarna moć, stvarna želja da se svijet uobliči nakon 2. svjetskog rata i realni alati da se to ostvari", kazao je Vidmarović pa objasnio zašto je iluzorno uspoređivati geopolitičku situaciju nakon kraja 2. svjetskog rata i danas.
"Ovdje su tri totalno različite strane. Ponašanje svake uvjetovano je njezinim slabostima, ne moćima", kazao je pa objasnio što time misli:
"Kina je domaćin, velika tehnološka sila, strahovito ide naprijed, ekonomska konkurencija SAD-u. Kina je prevelika da bi pala, ona izvlači Aziju iz krize, njezin politički sustav je unikata. Međutim, ona je ograničena time što svoju ekonomiju ne izvozi kao moć, ne može nikome udarati sankcije, kao SAD. Niti ima vojsku koja projicira tu moć prema van, nema nosače aviona ni nuklearni kapacitet kao ostale dvije. Zarobljena je u svojoj regiji, asimetrična velesila.
Rusija je nasljednica SSSR-a, oružano na klimavim nogama, ali jako izdržljiva. Niti upola jaka kao što se pričalo, ali još uvijek ogromna nuklearna velesila. Rusija nema svojih inovacija i njezina ekonomija ne omogućava velike iskorake, ali ona je zbog površine i populacije, klasičnih faktora u međunarodnim odnosima, prevelika da bi je se ignoriralo.
Raspad američkog poretka
I imate SAD, koji ima sve što ovi nemaju, ali je ograničen na račun saveza i naišao je na problem regionalnih sila drugog reda koje se razvijaju i raspadom unipolarnog američkog poretka. Kao da je sve u redu, ali SAD gubi kontrolu svugdje, glasnije ulazi i poduzima stvari poput Nicolása Madura i Venezuele. Ali unatoč tome što Amerikanci svugdje imaju svoju ruku moći, ne mogu je nikako iskoristiti kao prije 50 ili 60 godina da bi nešto promijenili", rekao je Vidmarović.
Smatra da nekakvih strukturalnih pomaka oko gorućih geopolitičkih pitanja (rat u Ukrajini, rat u Iranu, genocid u Gazi, budućnost Tajvana) neće biti.
"I sada se oni sastaju kako popričali o tome kako postupati, svatko bi nešto htio od druge strane, ali nitko nikoga ne može natjerati. To izgleda impozantno, kao nešto vrlo važno - i o tome je bolje razgovarati nego ne - ali strukturnog pomaka nema. Što je s Iranom, Ukrajinom, što je s Gazom? Toga nema.
Njih troje su poput ona tri majmunčića: ne vidim, ne pričam, ne čujem zlo. Putin nigdje ne vidi zlo, Xi ne priča zlo, a Trump i vidi i priča, ali ne čuje zlo", kazao je Branimir Vidmarović.
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