"Dok je slušao nacionalnu himnu, LeBron James je pokazao nepoštovanje prema našoj zemlji. Trebao bi se ispričati svim velikim američkim ratnicima i junacima koji su mrli za američku zastavu i ono što naša zemlja predstavlja", objavio je Trump putem svoje društvene mreže Truth Social uz video u kojem se vidi kako se James miče tijekom izvođenja himne.