"Trebao bi se ispričati"
Trump se zbog himne obrušio na LeBrona Jamesa: "Pokazao je nepoštovanje"
Američki predsjednik Donald Trump obrušio se na košarkašu superzvijezdu LeBrona Jamesa zbog "nepoštovanja" tijekom izvođenja nacionalne himne uoči utakmice između New York Knicksa i Philadelphia 76-ersa na otvaranju nove NBA sezone.
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James je tijekom izvođenja himne stajao u vrsti zajedno sa svojim suigračima iz Sixersa mašući rukama kao da se zagrijava te isprobavajući svoje šuterske pokrete.
"Dok je slušao nacionalnu himnu, LeBron James je pokazao nepoštovanje prema našoj zemlji. Trebao bi se ispričati svim velikim američkim ratnicima i junacima koji su mrli za američku zastavu i ono što naša zemlja predstavlja", objavio je Trump putem svoje društvene mreže Truth Social uz video u kojem se vidi kako se James miče tijekom izvođenja himne.
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