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u sukobu sa zvijezdama

VIDEO / Trump razljutio Katy Perry pa LeBrona Jamesa neobjašnjivo nazvao "rasistom"

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N1 Info
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27. srp. 2026. 12:28
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katylebrron
AP Photo/Charles Sykes, AP/Mark J. Terrill

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ušao u sukob s poznatim zvijezdama, a posljednjih dana na meti njegovih komentara i poteza našli su se Bruce Springsteen, Katy Perry i NBA legenda LeBron James.

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Trump je tijekom govora na večeri dopisnika u Bijeloj kući ismijao Brucea Springsteena, s kojim već godinama vodi javni verbalni rat. Američki je predsjednik komentirao izgled slavnog rock glazbenika, zapitavši se: "Što se, dovraga, dogodilo s tim čovjekom?" te dodao da "izgleda grozno".

Ustvrdio je da je Springsteen tijekom trosatnog koncerta održao čak četiri politička govora, našalivši se da bi njegova turneja trebala nositi naziv "Bored in the USA", umjesto poznatog albuma Born in the USA, piše Euronews.

Potom je Trumpova administracija izazvala novi val kritika, zbog objave na službenom TikTok profilu Bijele kuće.

U videu koji prikazuje vojne napade korištena je pjesma "Firework" Katy Perry, uz natpis: "Iran je upozoren."

Pjevačica je burno reagirala na mreži X, poručivši da nikada nije dala dopuštenje za korištenje svoje pjesme u takvom kontekstu.

"Duboko sam zgrožena i ljuta što je "Firework" iskorišten kao glazbena podloga za snimke vojnih napada. Nitko me nije pitao za dopuštenje i apsolutno ne podržavam takvu upotrebu", napisala je Perry.

Dodala je kako je pjesmu napisala kao himnu nade, ozdravljenja i unutarnje snage za ljude koji prolaze kroz teške životne trenutke, a njezino povezivanje s ratnim snimkama smatra potpunim izokretanjem njezine poruke.

"Moja glazba služi povezivanju ljudi, a ne slavljenju rata", poručila je.

No, najveću pozornost izazvala je Trumpova izjava o LeBronu Jamesu. Na konferenciji za medije Trump je odgovarao na pitanje o mogućem odlasku LeBrona Jamesa iz Los Angeles Lakersa u Philadelphia 76erse te o tome smatra li boljim košarkašem Jamesa ili Michaela Jordana.

Trump je bez zadrške stao na stranu Jordana. "Michael Jordan je moj prijatelj. Igram golf s njim. Sjajan je čovjek", rekao je.

Potom je iznio i kontroverznu tvrdnju o LeBronu Jamesu. "Mislim da je LeBron možda rasist. Ili možda jednostavno ne voli Trumpa. Ne znam. Ja volim ljude koji vole mene, tako da biram Michaela Jordana."

Snimka izjave ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama te izazvala brojne kritike zbog Trumpove neutemeljene optužbe na račun jedne od najvećih NBA zvijezda.

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Teme
bruce springsteen donald trump katy perry lebron james

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