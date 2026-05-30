Dobila kaznu od 200 eura zbog greške s vinjetom: Objasnili joj što mora napraviti prije vožnje

Kako piše Heute žena je u siječnju ove godine htjela kupiti digitalnu godišnju vinjetu za autoceste. Kada je na kiosku navela svoj registarski broj, rečeno joj je da za to vozilo već postoji važeća vinjeta. Isto je potvrđeno i na službenoj ASFINAG internetskoj stranici, pa je vozačica odustala od kupnje i nastavila voziti. Krajem travnja stigla joj je kazna od 200 eura zbog vožnje autocestom bez važeće vinjete. Nakon žalbe, u ASFINAG-u su joj objasnili što se dogodilo. Netko je vjerojatno slučajno, zbog tipfelera, kupio vinjetu na njezin registarski broj. Kasnije je ta vinjeta obrisana, ali žena o tome nije obaviještena. U trenutku kada je vozila, u sustavu više nije bilo aktivne vinjete za njezino vozilo. Vozačica će najvjerojatnije morati platiti kaznu. Naime, prema austrijskim propisima, vozač je sam odgovoran da prije svake vožnje autocestom provjeri ima li važeću digitalnu vinjetu.