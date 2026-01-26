Europska država uvodi cestarine: Odlučila se za vinjete?

Cestarine bi generirale 130 milijuna eura godišnje samo za Flandriju, a najmanje 50 milijuna eura za Valoniju. Flandrija i Valonija odlučile su se za vinjetu umjesto naplate po kilometru. Takva se naplata smatra tehnički složenijom i politički osjetljivijom. Cestarina, slična onoj u Švicarskoj i Austriji, primjenjivala bi se na glavne autoceste i regionalne ceste. Spominje se cijena od 100 eura godišnje. Za automobile starije od dvadeset godina cestarina za 365 dana bi se mogla popeti na 125 eura, prenosi Revija HAK.