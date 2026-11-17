povećan rizik od smrti
UN upozorava na novu opasnost u Gazi: "Ljudi će umirati od hladnoće"
Agencija UN-a za migracije upozorila je u utorak na opasnost od novih smrtnih slučajeva u Gazi uslijed hipotermije te je nakon smrti bebe od hladnoće pozvala na osiguravanje dodatnih sredstava i opreme za smještaj uoči zime.
Oglas
Obilne kiše već su poplavile desetke tisuća šatora u kojima su smješteni raseljeni Palestinci, nagurani u improvizirana naselja nakon što je u ratu između Izraela i Hamasa veći dio Pojasa Gaze postao ruševina. Prošlog je tjedna devetomjesečna beba koja je živjela u šatoru preminula, vjerojatno od hipotermije, navode agencije UN-a i vlasti u Gazi. Bilježi se i porast respiratornih bolesti.
"Bez odgovarajućeg smještaja i ključne pomoći, doći će do smrtnih slučajeva uzrokovanih hipotermijom”, izjavio je u utorak Karl Baker, voditelj programa Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Gazi, dodajući da su djeca posebno ranjiva jer brže gube tjelesnu toplinu. "Neprihvatljivo je da u suvremenom svijetu ljudi umiru od hipotermije”, izjavio je.
IOM-u nedostaje 173 milijuna dolara za provedbu programa zimskog smještaja, rekao je Baker.
Većina od 2,1 milijuna stanovnika Gaze raseljena je i stisnuta na manji dio teritorija. Karte UN-a pokazuju da se više od polovice ukupne površine Gaze nalazi pod izraelskim ograničenjima.
Na konferenciji za novinare u Ženevi Baker je izjavio da oko 100.000 šatora trenutačno čeka na ulazak u Gazu, što je više nego prethodnih godina, no doprema je otežana zbog zatvaranja graničnih prijelaza i dugih izraelskih sigurnosnih provjera.
Također je pozvao na financiranje i dopuštanje ulaska čvršćih objekata, poput kamp-kućica i montažnih stambenih jedinica. Agencija UN-a za djecu UNICEF izrazila je pritužbu da Izrael blokira dopremu opreme potrebne za zimu.
Izraelsko vojno tijelo zaduženo za koordinaciju pomoći, COGAT, tvrdi da provodi proaktivan "plan za zimu" te da zalihe i lijekovi i dalje pristižu u Gazu.
Baker je ispričao kako je susreo sklonište potpuno natopljeno kišom, gdje je obitelj potražila utočište ispod dotrajalih i poderanih cerada.
"Gaza se pretvara u veliki logor za interno raseljene osobe. To je jedan od najgorih takvih kampova kroz koje sam prošao”, rekao je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas