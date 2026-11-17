Obilne kiše već su poplavile desetke tisuća šatora u kojima su smješteni raseljeni Palestinci, nagurani u improvizirana naselja nakon što je u ratu između Izraela i Hamasa veći dio Pojasa Gaze postao ruševina. Prošlog je tjedna devetomjesečna beba koja je živjela u šatoru preminula, vjerojatno od hipotermije, navode agencije UN-a i vlasti u Gazi. Bilježi se i porast respiratornih bolesti.