VANJSKOPOLITIČKA ANALIZA
Špelić o "igri sjena" na Bliskom istoku: Jemen, Gaza i iranska strategija preživljavanja
Povjesničar i novinar Dario Špelić, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, komentirao je stanje na Bliskom istoku i ponovni uspon hutista u Jemenu te situaciju u Gazi i Libanonu.
"Jemen ima prokletstvo, kao i mnogi drugi dijelovi svijeta, da se nalazi na geostrateški važnoj točki, iz koje se može nadzirati prolaz iz Indijskog oceana u Crveno more, a taj je prolaz, nakon otvaranja Sueskog kanala, postao još bitniji. Oko Jemena i cijelog područja Arapskog poluotoka i prije su se vodile borbe. Taj je prostor uvijek bio važan za trgovinu i to je njegovo prokletstvo. Nikad nisu ostavljeni sami nego su uvijek predmet nečijeg interesa", naglasio je Dario Špelić.
"Najveći problem Jemena je Saudijska Arabija"
Detaljno je objasnio povijest Jemena, koji je samostalnost stekao raspadom Osmanskog carstva 1918. godine, a od prvih desetljeća postojanja mora se nositi s moćnim susjedom na sjeveru - Saudijskom Arabijom.
"To je prostor u kojem imate stalno trvenje zaraćenih snaga, ima tu nesreću da ga se ne može ostaviti na miru nego se stalno oko njih sukobavljaju strane koje imaju svoje interese: Saudijska Arabija, Egipat, Rusija, SAD, Velika Britanija, UAE", kazao je povjesničar.
Dodao je kako se UEA kasnije uključili u priču, nakon što im je poraslo bogatstvo zbog energenata, pa su to bogatstvo htjeli transferirati u političku i vojnu moć.
"Saudijska Arabija i UEA su prvo bili saveznici sa željom da se hutisti slome jer su hutisti povezani s Iranom. Problem je posljednjih nekoliko mjeseci taj što je Saudijska Arabija napala saveznike UEA, a to je prvi znak da između te dvije zemlje postoji sukob, pa Saudijska Arabija gađa svoje bivše saveznike, a bivši su jer Saudijska Arabija smatra da UEA soliraju u Jemenu. Saudijska Arabija smatra da novac iz UEA ne ide tamo kamo bi trebao ići, a ide prema skupinama koje Arabija smatra problematičnima", istaknuo je Špelić.
Hutisti i povezanost s Iranom
Na pitanje Hanan Nanić kakvo je značenje ulaska hutista u Saudijsku Arabiju, Špelić upozorio da je upravo Arabija važan razlog zašto imamo ovako krvav i dug građanski rat u Jemenu.
"Saudijska Arabija je protivnik hutista i želi ih slomiti, pa naravno da oni na to odgovaraju na svaki mogući način. Milicije hutista prodiru jer žele staviti pod kontrolu 'Vrata suza' i postoji strah od udara na naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije. Hutisti su pritisnuti Saudijskom Arabijom koja želi da ih nema, a s druge strane oni jesu dio te tzv. osovine otpora pa nikad ne možemo zaključiti je li udar na Saudijsku Arabiju rezultat promišljanja isključivo vodstva hutista ili rezultat strateškog promišljanja Irana", rekao je.
Koliko su krize i sukobi na Bliskom istoku povezani?
"Dobar dio toga jest povezan, ništa tamo nije izolirano. Krizu u Jemenu ne može se tumačiti napetostima u samom Jemenu i ekonomskom krizom. Bin Ladenovi su iz Jemena. Ne može se odvojiti sukob u Jemenu od rata protiv Irana. Ovo je iranska strategija preživljavanja, ne žele rat na svojim granicama, da ne bi ratovali u Teheranu, ratuju u Libanonu. Izraelu je Hezbolah preko puta granice, a hutisti izričito navode Židove kao neprijatelja. Tamo je sve to igra sjena, kriza u Jemenu je u interesu aktera iz vana", smatra Špelić.
Hezbolah - najžilaviji dio "osovine otpora"
"Hezbolah je jedina sila koja je uspjela otjerati izraelske snage iz Libanona. Problem je što Hezbolah dio 'osovine otpora', Iran ga je stvorio, narastao je od terorističke organizacije i milicije do paradržave. Postali su najveći neprijatelj, uz Iran, a toliko je jak da u Libanonu može diktirati političke odnose. Hezbolah je snažan i u parlamentu, prejaki su da ih se možete tek tako riješiti. Nema tko razoružati Hezbolah, saveznici su predsjednika, jači su od države Libanon, regionalni su igrač i najžilavija točka 'osovine otpora'", objasnio je Špelić.
Hezbolah nema tko razoružati
Smatra kako bi bilo za Libanon dobro da se razoruža Hezbolah jer bi mogli biti normalna država, ali ih nema tko razoružati.
"Uvijek su imali posebnu poziciju – pozicionirali su se kao broci za oslobođenje Libanona od izraelske okupacije. Uvijek su govorili da će se razoružati tek kad Izraela više ne bude. Nisu se razoružali nego su se još jače naoružali, jači su od vojske Libanona. Mogu ih razoružati samo sile izvana, ali koje su to sile? Pokuša li to učiniti Izrael, to bi značilo okupaciju zemlje, a to bi Hezbolahu dalo na snazi. Možda to mogu neke međunarodne snage, ali pitanje je koje", kazao je.
Izrael nije ostvario glavni cilj
Osvrnuo se i na stanje u Gazi.
"Nitko ne zna što je na pameti administraciji Donalda Trumpa. Gaza je ušla u izbore zapadnih država, o njoj se puno govori. Ideja s primirjem je je bila da se zaustavi žestoki, krvavi rat i 'mljevenje' Gaze iz dana u dan, ali Izrael nije ostvario glavni cilj: uništenje Hamasa. Hamas i dalje postoji i kontrolira dobar dio Gaze", naglasio je Špelić.
Dodao je i kako je Izrael dobio razoren Pojas Gaze, ali da je Hamas i dalje tamo ključni igrač.
"Ključni problem nije riješen. Ljudi su tamo u limbu, bez normalnog života i bez nade da će se to promijeniti. Život je u Gazi užasno težak, ali to nažalost nikoga ne zanima", zaključio je povjesničar i novinar Špelić.
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