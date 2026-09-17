Špelić o "igri sjena" na Bliskom istoku: Jemen, Gaza i iranska strategija preživljavanja

"Uvijek su imali posebnu poziciju – pozicionirali su se kao broci za oslobođenje Libanona od izraelske okupacije. Uvijek su govorili da će se razoružati tek kad Izraela više ne bude. Nisu se razoružali nego su se još jače naoružali, jači su od vojske Libanona. Mogu ih razoružati samo sile izvana, ali koje su to sile? Pokuša li to učiniti Izrael, to bi značilo okupaciju zemlje, a to bi Hezbolahu dalo na snazi. Možda to mogu neke međunarodne snage, ali pitanje je koje", kazao je.