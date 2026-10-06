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ODAVAO I DRŽAVNE TAJNE

Veliki špijunski skandal u Njemačkoj: Uhićen bivši šef BND-a, sumnjiče ga za špijunažu i veleizdaju!

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Hina
|
06. lis. 2026. 12:05
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REUTERS
Fabrizio Bensch/REUTERS

Bivši čelnik Njemačke obavještajne agencije za inozemstvo (BND) August Hanning uhićen je zajedno sa svojim bivšim šefom ureda zbog sumnje u špijunažu i odavanje državnih tajni, priopćilo je u utorak Glavno državno odvjetništvo u Karlsruheu.

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"Protiv optuženog Hanninga postoji osnovana sumnja u kazneno djelo otkrivanja državnih tajni, špijunske djelatnosti i pokušaja veleizdaje“, priopćilo je Glavno državno odvjetništvo u Karlsruheu potvrđujući tako prijašnje napise medija.

Hanningov tajnik i voditelj ureda Manfred D. sumnjiči se za pomoć u kaznenim djelima pokušaja veleizdaje i špijuniranja.

Državne tajne koristio za privatni biznis

Kako se navodi u priopćenju Odvjetništva u Karlsruheu, koje preuzima istrage u slučajevima sumnje u ugrozu ustavnog poretka, on je svog bivšeg šefa Hanninga opskrbljivao državnim tajnama i nakon njegovog odlaska s funkcije.

Hanning je od 1998. do 2005. obnašao funkciju šefa BND-a, a nakon toga je radio kao državni tajnik u ministarstvu vanjskih poslova te potom kao savjetnik za pitanja sigurnosti.

Manfred D. je bivšem šefu dostavio preko 2.000 povjerljivih dokumenata i za to je primao novac.

Hanning je, kako se navodi, te dokumente koristio za svoje analize koje je obavljao za nepoznatog naručitelja u svojstvu privatnog savjetnika za sigurnost.

Dobro povezan s Kinom i Rusijom?

Dodaje se da je bio u kontaktu s predstavnikom tajne strane službe za kojeg je radio analize temeljene na ukradenim tajnim dokumentima. U priopćenju odvjetništva se ne navodi o kojoj tajnoj službi je riječ, ali njemački mediji navode kako je Hanning bio "dobro povezan“ s visokim strukturama u Rusiji i Kini.

Bivši šef BND-a godinama se nalazio u financijskim poteškoćama nakon skandala s bankom u čijoj se upravi nalazio, a koja je bankrotirala nakon sumnjivih poslova s jednim ruskim oligarhom.

Hanning bi trebao sutra biti izveden pred istražnog suca koji bi trebao odlučiti o pritvoru.

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Teme
august hanning bnd kina njemačka rusija tajne službe špijunaža špijuniranje

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