Ruski dom: Leglo špijunaže u centru Berlina?

„S obzirom na postupanje prema njemačkim kulturnim institucijama i organizacijama, savezna vlada sveobuhvatno i kontinuirano preispituje međunarodnopravnu osnovu Ruskog doma“, izjavio je glasnogovornik njemačkog Ministarstva vanjskih poslova Martin Giese 10. kolovoza na konferenciji za novinare u Berlinu. Na pitanje DW-a o budućim aktivnostima organizacije s obzirom na sankcije protiv Rossotrudničestva naglasio je da između Njemačke i Rusije postoje dva bilateralna sporazuma o pitanjima nekretnina koja se ne mogu jednostavno ukinuti. „To je, da tako kažemo, sporazum koji regulira raspolaganje Ruskim domom ovdje u Berlinu, ali i Goethe-Institutom koji vodimo u Moskvi." Svaka mjera protiv jedne institucije imala bi neposredne posljedice i za onu drugu.