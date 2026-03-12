Europska velesila ide u reformu tajne službe: "Namjerno ćemo preuzimati veće rizike"

Prema istraživanjima novinara WDR-a, NDR-a i dnevnika Süddeutsche Zeitung, Jäger je već pokrenuo veliku promjenu u BND-u. Služba treba prikupljati više informacija, zbog čega se trenutno brzo reorganizira. I to čak i prije nego što na snagu stupi novi zakon koji bi joj mogao dati šira ovlaštenja – na čemu trenutno radi njemačka vlada.