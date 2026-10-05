TRAGEDIJA
Tinejdžeru tijekom prosvjeda u Francuskoj eksplodirala šok-granata u ruci: Ostao je bez šake
Petnaestogodišnjem tinejdžeru eksplodirala je policijska šok-granata u ruci tijekom sukoba srednjoškolskih prosvjednika i interventne policije u Lensu na sjeveru Francuske, pri čemu je ostao bez šake i dijela podlaktice, objavio je regionalni list La Voix du Nord.
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Incident se dogodio uoči nacionalnog prosvjeda srednjoškolaca najavljenog za utorak, kojim bi učenici trebali upozoriti na nedovoljno financiranje obrazovanja, prenapučene škole i loše stanje školskih zgrada.
"Naš je prioritet uspostaviti red", rekla je glasnogovornica vlade Maud Bregeon za televiziju CNews.
Ministar obrazovanja Edouard Geffray rekao je da su tijekom prosvjeda 24 škole zapaljene ili opljačkane, dok je 78 zaposlenika u školama ozlijeđeno.
Prosvjedi su počeli u rujnu u Parizu, posebice u siromašnijim predgrađima, a potom su se proširili na ostatak zemlje. Uoči nacionalnog prosvjeda u utorak, oko 400 do 500 srednjih škola bilo je zatvoreno ili djelomično zatvoreno zbog prosvjeda i blokada.
Vlada tvrdi da su prosvjedi prerasli svoje početne zahtjeve i da su se pretvorili u nasilne nerede.
Mladiću policija ozlijedila oko?
Organizacije za zaštitu ljudskih prava, međutim, optužuju policiju za pretjeranu uporabu sile prema maloljetnicima, uključujući upotrebu palica, suzavca i gumenih metaka.
Vlasti također istražuju slučaj 16-godišnjaka koji je zadobio ozljedu oka nakon što je policija ispalila gumene metke prema skupini prosvjednika, prema tvrdnjama njegovih prijatelja.
Šest mjeseci uoči predsjedničkih izbora vlada i krajnje desni Nacionalni savez (RN), predvođen predsjedničkom kandidatkinjom Marine Le Pen, optužuju zastupnike i gradonačelnike ljevičarske stranke Nepokorena Francuska (LFI) za poticanje prosvjeda. LFI odbacuje optužbe.
Stranka, na čelu s predsjedničkim kandidatom Jean-Lucom Mélenchonom, poručuje da ne potiče nasilje te optužuje vladu da politizira situaciju i zanemaruje interese učenika.
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