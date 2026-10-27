VIDEO/ Katolički biskupi molili za Trumpa, a onda je objavljena snimka: "Iskoristili su nas"

Margo Martin/White House/X

Dvojica katoličkih biskupa izrazila su žaljenje zbog sudjelovanja na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Ovalnom uredu Bijele kuće. Nakon što su objavljene fotografije i snimka na kojima dvanaestorica crkvenih dužnosnika mole za predsjednika, poručili su da su bili iskorišteni u političke svrhe.

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Fotografije i videosnimka objavljene su u četvrtak, manje od dva tjedna prije američkih izbora za Kongres. Na njima se vidi Donald Trump kako sjedi za predsjedničkim stolom pognute glave, dok ga okupljeni katolički biskupi okružuju i mole za njega.

Dvojica sudionika sastanka sada tvrde da nisu znala kako će snimke biti iskorištene te su izrazila žaljenje zbog mogućeg dojma da Katolička crkva podupire Trumpa i njegovu Republikansku stranku.

"To ni na koji način nije bila podrška predsjedniku"

Nadbiskup Milwaukeeja Jeffrey Grob izjavio je da nije znao da se sastanak snima te da biskupi nisu dali dopuštenje za javnu objavu fotografija i videosnimki.

"Za početak, taj sastanak ni na koji način nije predstavljao podršku predsjedniku, njegovim politikama ili njegovoj stranci", poručio je Grob.

Objasnio je da je nakon objave snimke počeo dobivati poruke zabrinutih vjernika zbog mogućnosti da je, makar nenamjerno, sudjelovao u političkom događaju neposredno prije izbora.

"Na sastanak nisam otišao bez zadrške. Volio bih da sam poslušao vlastite sumnje. Želim da znate da sam čuo te zabrinutosti, razumijem kako sam ih izazvao i ispričavam se zbog bilo kakve štete koju su moji postupci prouzročili", rekao je nadbiskup.

Slično je reagirao i biskup Des Moinesa William Joensen, koji smatra da je susret iskorišten u stranačke političke svrhe.

"Volio bih da sam bio pronicljiviji i manje naivan", izjavio je.

Dodao je da se nada kako će ubuduće postupati mudrije i opreznije, ali da će i dalje biti otvoren za susrete s političkim čelnicima i molitvu za njih, bez obzira na njihovu političku pripadnost.

Catholic Archbishops and Bishops pray with President Trump in the Oval Office ❤️ pic.twitter.com/facV5wTGQQ — Margo Martin (@MargoMartin47) October 22, 2026

Papa Lav XIV. nastoji izbjeći političko svrstavanje

Objava snimke iz Bijele kuće u oštrom je kontrastu s pristupom pape Lava XIV., prvog Amerikanca na čelu Katoličke crkve, koji je više puta naglasio da se biskupi moraju suzdržati od stranačkog svrstavanja.

Papa je, međutim, javno kritizirao pojedine poteze Trumpove administracije, uključujući stroge mjere protiv useljavanja i rat u Iranu. Zalagao se i za strožu regulaciju umjetne inteligencije.

Prema CNN-u, jedan od važnih razloga zbog kojih papa nije planirao posjetiti Sjedinjene Američke Države tijekom 2026. bili su upravo izbori za Kongres, budući da se papinski posjeti tradicionalno izbjegavaju tijekom izbornih kampanja.

Bijela kuća: Nitko nije učinio više za katolike od Trumpa

Sastanku je prisustvovala i Paula White-Cain, dugogodišnja Trumpova savjetnica za vjerska pitanja.

Američki predsjednik nakon susreta izjavio je da je sastanak bio vrlo ugodan.

"Bio je to sjajan sastanak. Pa, molili su. Uglavnom su molili. Zapravo je to bio vrlo lijep sastanak. Sjajni su", rekao je Trump.

Glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers nije odgovorila na CNN-ovo pitanje jesu li biskupi odobrili javno korištenje svojih fotografija.

Umjesto toga, poručila je da "nikada nije bilo boljeg predsjednika za američke katolike od predsjednika Trumpa".

Kao primjere navela je proširenje vjerskih prava, pomilovanja aktivista protiv pobačaja, protivljenje određenim oblicima zdravstvene skrbi povezane s rodnim identitetom djece te zaštitu roditeljskih prava.

Getty Images via AFP / WIN MCNAMEE, Truth Social

Trump ublažio kritike pape

Trump se ranije ove godine javno sukobio s papom Lavom XIV., ali je posljednjih mjeseci ublažio kritike na njegov račun.

Američki predsjednik pritom često spominje da je papin najstariji brat Louis pristaša pokreta MAGA.

Kada je papi nedavno dijagnosticiran rak pluća, Trump mu je poželio oporavak.

"Rak je uvijek ozbiljna stvar, ali čini se da su prognoze dobre", rekao je predsjednik, dodavši da je papin brat njegov prijatelj.

Nakon objave snimke molitve u Ovalnom uredu, jedan crkveni izvor za CNN je ironično komentirao da je u Bijelu kuća ove godine "Noć vještica stigla ranije".