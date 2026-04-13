Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao papu Lava XIV. zbog izjava američkog poglavara Katoličke Crkve o američkom ratu u Iranu, a potom je objavio AI-generiranu sliku na kojoj se prikazuje kao Isus koji čini čudo, u prizoru nalik biblijskim motivima.
Kritika je uslijedila nakon što je Lav, prvi papa rođen u SAD-u, podrijetlom iz Chicaga, osudio ratne operacije i upozorio na nekoliko Trumpovih sve oštrijih izjava. Kao odgovor, Trump je na platformi Truth Social poručio da ne želi „papu koji kritizira predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, jer radim točno ono za što sam izabran, i to uvjerljivom većinom“, javlja The Economic Times.
Trump povezuje izbor pape sa svojim predsjedništvom
Trump je također sugerirao da je Lavov izbor za papu povezan s njegovim povratkom u Bijelu kuću. „Lav bi trebao biti zahvalan jer je, kao što svi znaju, bio veliko iznenađenje“, rekao je Trump. „Nije bio ni na jednoj listi kandidata za papu i Crkva ga je izabrala samo zato što je Amerikanac, jer su mislili da je to najbolji način da se nose s predsjednikom Donaldom J. Trumpom. Da ja nisam u Bijeloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu.“
Dodatno je kritizirao papu, rekavši da je „slab po pitanju kriminala, slab po pitanju nuklearnog oružja, što mi nikako ne odgovara, kao ni činjenica da se sastaje sa simpatizerima Obame poput Davida Axelroda, gubitnika s ljevice, koji je jedan od onih koji su željeli da se vjernici i svećenici uhićuju“, referirajući se na nedavni susret pape i bivšeg savjetnika Baracka Obame.
Trump kao Isus
Nedugo nakon kritike pape, Trump je objavio AI-generiranu sliku na kojoj se prikazuje kako, čini se, liječi ljude.
Na digitalno izrađenoj slici Trump je prikazan u lepršavoj odjeći, kako polaže ruku na bolesnog čovjeka. Prizor uključuje i patriotske te simbolične elemente poput američke zastave, vojnih zrakoplova i, čini se, anđeoskih likova u pozadini.
Lav je ranije osudio sukob i pozvao na suzdržanost. „Dosta je idoliziranja sebe i novca! Dosta je pokazivanja sile! Dosta je rata! Istinska snaga očituje se u služenju životu“, rekao je u subotu, prema CBS Newsu. Papa je također ocijenio „potpuno neprihvatljivim“ to što je Trump nedavno zaprijetio da će uništiti „čitavu civilizaciju“ u Iranu.
