javni sukob kao dio šire borbe
CNN: Papin cilj je veći od Trumpa. On kritizira "MAGA Isusa"
Ako mislite da je sukob između pape Lava XIV. i predsjednika Donalda Trumpa tek rat riječima koji će nestati kad se promijeni medijski ciklus, najvjerojatnije se varate, piše CNN. Njihov javni sukob dio je šire borbe koja se godinama vodi iza kulisa — i koja bi se mogla ubrzati ako se rat s Iranom produži.
To je ujedno i sukob između dviju suprotstavljenih verzija kršćanstva, piše CNN, predvođenih dvjema različitim slikama Krista: povijesnim Isusom nasuprot “MAGA Isusu”.
Papa Lav ne suprotstavlja se samo Trumpu. On kritizira MAGA Isusa, verziju Isusa na koju su se mnogi predsjednikovi pristaše često pozivali posljednjih godina.
MAGA Isus nije onaj kojeg se uči u nedjeljnoj školi — nenasilni, putujući učitelj koji je propovijedao blaženstva poput “blago krotkima”. On je “ratnički Krist” — akcijski junak iz Knjige Otkrivenja s očima poput “plamena ognjenog” i “haljinom umočenom u krv”, koji predvodi nebeske vojske jašući na bijelom konju.
To je onaj Isus četvrtaste čeljusti s crvenom MAGA kapom, čija se slika često pojavljuje na Trumpovim skupovima. To je verzija kršćanstva na koju je Trump aludirao kada je nedavno rekao da Bog podržava američki rat s Iranom.
Na tu se verziju pozvao i ministar obrane Pete Hegseth kada je pozvao Amerikance da mole “svaki dan, na koljenima” za vojnu pobjedu “u ime Isusa Krista” protiv “apokaliptičnih” iranskih neprijatelja — ili kada se činilo da je tijekom molitvenog okupljanja u Pentagonu citirao lažni biblijski citat iz filma “Pakleni šund”.
MAGA nije samo politički pokret — to je i religijski pokret.
Ono što se promijenilo posljednjih godina jest da mnogi američki fundamentalisti i evangelici daju prednost MAGA Isusu u odnosu na stvarnog Isusa. Na to je upozorio Peter Wehner, autor i bivši govornik predsjednika Georgea W. Busha, u eseju ranije ove godine pod naslovom “MAGA Isus nije pravi Isus”.
Desničarski pokreti “sve više udaljavaju kršćanstvo od etike i učenja Isusa”, napisao je. “Trumpova administracija otišla je korak dalje, izvrćući autentičnu kršćansku vjeru tako što na desetke načina prodaje okrutnost i volju za moći u ime Isusa. Pozvala je kršćane u svojevrsnu teološku zonu sumraka, gdje se blaženstva prizivaju u korist političkog pokreta s autoritarnim tendencijama.”
Takva vrsta Isusa ne nastaje u vakuumu. Ova snažna, “mišićava” verzija Isusa postala je sve vidljivija jer MAGA nije samo politički nego i religijski pokret. Ona nudi Trumpa kao svog “izabranika”, a Izrael kao “izabranu naciju”.
Ima vlastite proroke, religijsku ikonografiju, tvrdnje o čudima i vlastitu specifičnu teologiju: bijeli kršćanski nacionalizam — pogrešno uvjerenje da je Amerika osnovana kao kršćanska država.
Neki vjeruju da će se ovaj ratnički Krist uskoro vratiti zbog sukoba SAD-a s Iranom, rekla je prošle godine za CNN povjesničarka i autorica Diana Butler Bass. Ona kaže da neki bijeli evangelici u SAD-u neprijateljstva s Iranom vide kao znak da se svijet približava “posljednjim vremenima” — nizu kataklizmičnih događaja koji vode prema Drugom Kristovom dolasku.
“Postoji gotovo neka vrsta duhovne želje za ratom na Bliskom istoku”, rekla je Bass za CNN. “Vjeruju da će rat pokrenuti niz događaja koji će dovesti do Isusova povratka.”
Kako se Isus pape Lava razlikuje od MAGA Isusa
Godinama kritičari pokušavaju osporiti ovaj “MAGA Isus”. Neki bijeli evangelici, teolozi i drugi nazvali su ovu verziju vjere “herezom” i “lažnim kršćanstvom”. Pisali su strastvene eseje i snimali dokumentarce dovodeći u pitanje njegovu legitimnost — ali bez većeg uspjeha u slabljenju privlačnosti MAGA Isusa.
No papa Lav možda je najmoćniji protivnik s kojim se ovaj oblik kršćanstva dosad suočio. On nosi moralni autoritet kao “Kristov namjesnik” za 1,4 milijarde katolika diljem svijeta. On je prvi papa rođen u Americi.
Papa Lav priziva drugačijeg Isusa. Taj Isus ne nalazi se primarno u Knjizi Otkrivenja, nego u četirima evanđeljima Novog zavjeta i poslanicama, poput pisama apostola Pavla. Prisutan je i u katoličkom socijalnom nauku koji kaže da su kršćani dužni brinuti se za siromašne i ranjive; da se trebaju protiviti smrtnoj kazni i pobačaju; da je ciljanje civila u ratu pogrešno te da države moraju nastojati izbjeći rat.
Zbog te tradicije papa Lav nedavno je nazvao Isusa “Kraljem mira koji odbacuje rat” i — citirajući starozavjetnog proroka Izaiju — rekao da Bog odbacuje molitve vođa koji započinju ratove i “imaju ruke pune krvi”. Zato je Lav kritizirao rat s Iranom na društvenim mrežama, rekavši da Kristov učenik “nikada nije na strani onih koji su nekoć mahali mačem, a danas bacaju bombe”.
Neki bi mogli odbaciti papine kritike kao beznačajne. Sovjetski diktator Josif Staljin navodno je tijekom Drugog svjetskog rata omalovažio papu pitanjem: “Papa — koliko divizija ima?” Hoće li Lavove kritike navesti Trumpove MAGA kršćanske pristaše da potpuno okrenu leđa predsjedniku? Vjerojatno ne.
Ipak, postoje povijesni primjeri da moralni autoritet pape može preoblikovati politički pokret. Papa Ivan Pavao II. odigrao je ključnu ulogu u slomu komunizma u Rusiji. Njegov posjet Poljskoj 1979. izazvao je “psihološki potres” koji se proširio komunističkim blokom i doveo do raspada Sovjetskog Saveza.
Papine riječi imaju dodatnu težinu iz još jednog razloga: odrastao je u Americi. Ne može ga se lako odbaciti kao “antiameričkog argentinskog ljevičara”, kako su ponekad nazivali njegova prethodnika, papu Franju.
U raspravu se uključio i potpredsjednik JD Vance. Nedavno je rekao da bi papa trebao “biti oprezan” kada govori o teologiji te doveo u pitanje Lavovu tvrdnju da Kristovi učenici nikada nisu na strani onih koji vode ratove.
“Je li Bog bio na strani Amerikanaca koji su oslobodili Francusku od nacista?” upitao je Vance nakon što se osvrnuo na papine riječi. “Svakako mislim da jest.”
Vanceovi komentari i sukob između pape Lava i Trumpa predstavljaju propuštenu priliku za ozbiljnu raspravu o katoličkoj teoriji “pravednog rata”. Taj moralni nauk kaže da država može legitimno “posegnuti za mačem u samoobrani tek nakon što su svi pokušaji mira propali”, uz niz drugih uvjeta.
No ta je rasprava izgubljena u buci kratkih izjava i AI slika Isusa koje oblikuju percepciju sukoba između pape Lava i Trumpa. A rasprava će se dodatno zaoštriti ako u američkom ratu s Iranom bude više žrtava.
Ako se rat nastavi, piše CNN, podjele u društvu će se produbiti — a suprotstavljene strane nastavit će se pozivati na svoju verziju Isusa.
