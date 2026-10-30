ZA DLAKU IZBJEGNUTA TRAGEDIJA
VIDEO / Sekunde do katastrofe: Cisterna zapela na tračnicama, nailazio vlak
Samo nekoliko sekundi dijelilo je vozača cisterne od sudara s putničkim vlakom na željezničkom prijelazu u poljskom Poznanju.
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Incident se dogodio u ponedjeljak na željezničkom prijelazu u Ulici Lutycka, u blizini stajališta Poznań Wola.
Prema policijskim informacijama, 31-godišnji državljanin Ukrajine ušao je cisternom na prijelaz iako zbog prometne gužve s druge strane nije imao dovoljno prostora za nastavak vožnje. Ubrzo se uključila svjetlosna signalizacija, rampe su se počele spuštati, a teško vozilo ostalo je na tračnicama.
Na snimci se vidi kako vozač drugog kamiona izlazi iz svojeg vozila, prilazi cisterni i pokušava podignuti rampu kako bi mu omogućio prolazak. Vozač cisterne potom kreće naprijed, oštećuje rampu i uspijeva se maknuti s tračnica samo nekoliko sekundi prije nego što je naišao putnički vlak.
Prometnik i strojovođa aktivirali su sustav Radio-Stop, namijenjen zaustavljanju vlakova u izvanrednim situacijama. Srećom, sudar je izbjegnut i nitko nije ozlijeđen, javili su iz poljskih željeznica.
Prijeti mu do osam godina zatvora
Vozač se nekoliko sati nakon incidenta sam javio policiji. Tijekom ispitivanja priznao je odgovornost, objasnivši da su rampe bile podignute kada je ušao na prijelaz te da je očekivao da će ga uspjeti prijeći prije njihova spuštanja. No nije računao na prometnu gužvu.
Policija mu je oduzela vozačku dozvolu, a naknadno je protiv njega pokrenut i kazneni postupak zbog izazivanja neposredne opasnosti od prometne katastrofe.
Prema informacijama poljskog Radija Poznań, 31-godišnjak se tijekom ispitivanja u državnom odvjetništvu nije izjasnio krivim za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Prijeti mu do osam godina zatvora, prenosi tportal.
U cisterni se nalazilo biljno gnojivo koje nije bilo klasificirano kao opasna tvar.
Kašnjenja više od 20 vlakova
U incidentu su oštećeni rampa i njezin pogonski mehanizam, a posljedice su se osjetile i u željezničkom prometu. Zbog poremećaja je kasnilo više od 20 vlakova.
Poljski upravitelj željezničke infrastrukture PKP PLK najavio je da će od vozača tražiti naknadu štete zbog oštećene opreme i poremećaja u prometu.
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