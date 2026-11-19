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Dvoje aktivista prosvjedovalo je protiv ublažavanja europskih pravila o pesticidima tako što su na europskog povjerenika za zdravstvo Olivéra Várhelyija bacili sivu praškastu tvar nalik pepelu, i to neposredno prije njegova obraćanja na summitu o borbi protiv raka u Bruxellesu.

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Várhelyi se pripremao održati govor o naporima Europske unije u suzbijanju raka kada su se na pozornicu popela dva prosvjednika i posula ga sivom praškastom tvari.

Aktivisti pripadaju francuskoj udruzi Cancer Colère, koja okuplja oboljele od raka i osobe koje su preboljele tu bolest, piše Politico.

"Ja sam pacijentica oboljela od raka i prosvjedujem protiv omnibus zakona", poručila je jedna od aktivistica. Druga je dodala: "Ovo je pepeo ljudi koje ćete ubiti pesticidima."

Ashes thrown on EU Health Commissioner Olivér Várhelyi during the European Cancer Summit event in Brussels. The protesters were taken away and arrested. Video Source: Cancer Colère https://t.co/X6XbSUQ6l2 — Jack Parrock (@jackeparrock) November 19, 2026

Jedna od prosvjednica bila je Fleur Breteau, francuska spisateljica i aktivistica, dok identitet druge osobe nije utvrđen.

Znanstvenici traže zaustavljanje prijedloga

Europska komisija predstavila je takozvani omnibus zakon kao način rješavanja zaostalih zahtjeva za odobrenje pesticida, čime bi se poljoprivrednicima trebao olakšati rad. Međutim, prijedlog je naišao na snažno protivljenje brojnih organizacija civilnog društva.

Više od 2000 znanstvenika potpisalo je pismo kojim traže obustavu prijedloga dok se ne provede neovisna procjena njegova učinka.

Organizacija za zaštitu potrošača Foodwatch obratila se i Europskom pučkom pravobranitelju, optužujući Europsku komisiju za loše upravljanje. U međuvremenu su nevladine organizacije organizirale nekoliko prosvjeda.

Novi prosvjed najavljen je za 24. studenoga ispred Europskog parlamenta u Strasbourgu. Očekuje se dolazak više od 300 nevladinih organizacija iz 25 europskih zemalja. Među njima su udruge za zaštitu okoliša, pčelarske udruge, organizacije koje zastupaju žrtve pesticida, kao i liječnici i znanstvenici.

Povjerenik nastavio govor nakon incidenta

Várhelyi je nakon incidenta otresao praškastu tvar sa sebe, vidno nezadovoljan onime što se dogodilo, a zatim nastavio govor prema planu.

"Kakvi ste vi to ljudi?", upitao je. "Nastavljajući tamo gdje sam stao, dobro jutro. Pomalo sam iznenađen što se netko u ime žrtava raka usuđuje prosipati pepeo ljudi koji su preminuli", rekao je povjerenik.

Publici se obratila i Elisabetta Zanon, čelnica Europske organizacije za borbu protiv raka.

"Ovo nadilazi sve što smo mogli zamisliti. Ispričavamo se", poručila je.