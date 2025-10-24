“Okrivljenici su na taj način omalovažili i oskvrnuli sjećanje okupljenih građana na poginule i nestale hrvatske branitelje kao i na sve učesnike Domovinskog rata. Na svečanosti koja se održavala i povodom Dana hrvatskih branitelja, njihovo ponašanje je uvrijedilo prisutne i njihove obitelji jer su mnogi prisutni građani na svečanost došli i zbog uspomena na svoje bližnje ili prijatelje ili susjede koji su bili ili hrvatski branitelji ili učesnici Domovinskog rata.