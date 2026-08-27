zabranjena organizacija
Iza nove zvijezde njemačke krajnje desnice stoje bivši neonacistički aktivisti
Četvorica bivših članova zabranjene organizacije ustrojene po uzoru na Hitlerovu mladež dio su najužeg kruga Ulricha Siegmunda, čovjeka koji bi mogao postati prvi predsjednik jedne njemačke savezne zemlje iz redova AfD-a.
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Generaciju nakon što je Njemačka zabranila neonacističku organizaciju mladih zbog nastojanja da stvori novu ekstremističku elitu, četvorica njezinih bivših članova danas imaju utjecajne uloge u okruženju političara koji je na putu da postane prvi krajnje desni predsjednik jedne njemačke savezne zemlje od osnutka Savezne Republike Njemačke 1949. godine, prenosi Politico.
Četvorica muškaraca, suradnici su bliski Ulrichu Siegmundu, kandidatu AfD-a za predsjednika savezne zemlje Saska-Anhalt, u kojoj birači izlaze na izbore 6. rujna. Dvojica su među njegovim najbližim savjetnicima, a druga dvojica sudjelovala su u izradi izbornog programa stranke.
Sva četvorica bila su povezana s organizacijom Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), koja je djelomično bila ustrojena po uzoru na Hitlerovu mladež, a njemačka vlada zabranila ju je 2009. godine, pokazala je istraga WELT-a. U odluci o zabrani navedeno je da je cilj skupine bio obučiti „neonacističku elitu“ prožetu nacionalsocijalističkom ideologijom.
U pravilima AfD-a HDJ, čiji bi se naziv okvirno mogao prevesti kao „Domovini odana njemačka mladež“, navodi se među organizacijama čijim je bivšim članovima zabranjeno pristupanje stranci.
U odluci savezne vlade o zabrani, do koje je došao WELT, navodi se „sklonost nacionalsocijalizmu“ te skupine i zaključuje: "Stvarni cilj udruge jest obuka neonacističke elite.“ Skupina se, navodi se, smatrala nasljednicom „tradicije Hitlerove mladeži“.
Njemački Savezni upravni sud potvrdio je zabranu 2010. godine. HDJ je, napisao je sud, „privržen ideologiji krvi i tla te rasnoj doktrini nacionalsocijalista i širi antisemitske ideje“. Prema sudu, skupina je zauzimala „u cjelini militantno-agresivan stav“ prema slobodnom demokratskom poretku.
Sva četvorica odbacivala su ideju da bi ih njihova prošlost u HDJ-u trebala diskvalificirati, umanjujući svoju ulogu u organizaciji ili odbijajući o njoj govoriti.
Siegmund, za kojeg se očekuje da će uvjerljivo pobijediti na izborima sljedećeg tjedna, odbio se distancirati od bilo koga od njih.
"To su izvanredni ljudi“, rekao je za WELT. "Imaju besprijekoran dosje. Ne zanima me što se dogodilo prije 20 ili 25 godina.“ Dodao je da će se baviti „potpuno drukčijim problemima u ovoj zemlji“.
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