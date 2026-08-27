Sva četvorica bila su povezana s organizacijom Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), koja je djelomično bila ustrojena po uzoru na Hitlerovu mladež, a njemačka vlada zabranila ju je 2009. godine, pokazala je istraga WELT-a. U odluci o zabrani navedeno je da je cilj skupine bio obučiti „neonacističku elitu“ prožetu nacionalsocijalističkom ideologijom.