VIDEO / Slovenska zastupnica u parlamentu bacila poslovnik prema kolegama: "Ovo je neka vrsta državnog udara"

"Ovo što radite je nečuveno, nešto što dosad nije viđeno ni doživljeno. Ovo je ozbiljan napad na demokraciju u državi, ozbiljan napad na oporbu, koja ovdje više nema prostora za izražavanje kada vam nešto nije po volji. Što predlažete, da se oporba jednostavno ukloni i da ovdje sami vladate?", poručila je.