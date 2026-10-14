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OPTUŽBE NA RAČUN VLADAJUĆIH

VIDEO / Slovenska zastupnica u parlamentu bacila poslovnik prema kolegama: "Ovo je neka vrsta državnog udara"

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N1 Slovenija
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14. lis. 2026. 19:05
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nataša sukič slovenija
Screenshot: X

Slovenska zastupnica Nataša Sukič prosvjedno je bacila poslovnik prema dvojici kolega u parlamentu nakon što je vladajuća većina prekinula raspravu o pravima stranih radnika, a sukob je kulminirao njezinom optužbom da se radi o svojevrsnom državnom udaru.

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Raspravu su zatražili oporbeni zastupnici nakon što je slovenska vlada pripremila nacrte izmjena zakona o strancima i zapošljavanju stranih radnika. Prijedlozi su već bili u javnoj raspravi, ali ih vlada još nije službeno uputila u parlamentarnu proceduru.

Zastupnik oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Andrej Kosi zato je predložio da se sjednica prekine dok prijedlozi zakona ne budu službeno podneseni, uz obrazloženje da je besmisleno raspravljati o propisima za koje još nije poznato hoće li i u kojem obliku stupiti na snagu. Većina zastupnika podržala je njegov prijedlog.

Sukič, zastupnica stranke Levica, optužila je vladajuće da time krše parlamentarni poslovnik i onemogućuju oporbi da iznese svoje stavove.

"Ovo što radite je nečuveno, nešto što dosad nije viđeno ni doživljeno. Ovo je ozbiljan napad na demokraciju u državi, ozbiljan napad na oporbu, koja ovdje više nema prostora za izražavanje kada vam nešto nije po volji. Što predlažete, da se oporba jednostavno ukloni i da ovdje sami vladate?", poručila je.

"Ovo je otmica parlamenta, a to je neka vrsta državnog udara"

Dodala je da je riječ o "otmici parlamenta", a zatim ustvrdila: "Otmica parlamenta neka je vrsta državnog udara, a parlament je najviša državna demokratska institucija."

Nakon što joj je predsjedavajući Žan Mahnič izrekao dvije opomene, Sukič je napustila sjednicu, prethodno bacivši poslovnik u smjeru zastupnika Kosija i Mahniča.

Što je sporno u prijedlozima zakona?

Predložene izmjene predviđaju ukidanje besplatnih tečajeva slovenskog jezika za strane radnike i uvođenje njihova 40-postotnog sufinanciranja. Također bi se razdoblje potrebno za ostvarivanje prava na spajanje obitelji produljilo s jedne na tri godine.

Oporba upozorava da bi promjene mogle otežati integraciju stranih radnika u slovensko društvo i povećati njihovu izloženost iskorištavanju. Mahnič je, s druge strane, odbacio optužbe o kršenju poslovnika, ustvrdivši da je sjednica prekinuta nakon što je većina podržala prijedlog.

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Teme
državni udar nataša sukič slovenija

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