OPTUŽBE NA RAČUN VLADAJUĆIH
VIDEO / Slovenska zastupnica u parlamentu bacila poslovnik prema kolegama: "Ovo je neka vrsta državnog udara"
Slovenska zastupnica Nataša Sukič prosvjedno je bacila poslovnik prema dvojici kolega u parlamentu nakon što je vladajuća većina prekinula raspravu o pravima stranih radnika, a sukob je kulminirao njezinom optužbom da se radi o svojevrsnom državnom udaru.
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Raspravu su zatražili oporbeni zastupnici nakon što je slovenska vlada pripremila nacrte izmjena zakona o strancima i zapošljavanju stranih radnika. Prijedlozi su već bili u javnoj raspravi, ali ih vlada još nije službeno uputila u parlamentarnu proceduru.
Zastupnik oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Andrej Kosi zato je predložio da se sjednica prekine dok prijedlozi zakona ne budu službeno podneseni, uz obrazloženje da je besmisleno raspravljati o propisima za koje još nije poznato hoće li i u kojem obliku stupiti na snagu. Većina zastupnika podržala je njegov prijedlog.
Sukič, zastupnica stranke Levica, optužila je vladajuće da time krše parlamentarni poslovnik i onemogućuju oporbi da iznese svoje stavove.
‼️ Levica izgublja živce. Izguba oblasti še vedno boli. Nestrinjanje se lahko izkaže na drugačen način, ni potrebe metati poslovnika po sejni sobi. Sprijaznite se, da niste več na oblasti oz. še dobro da niste. Prihodnost je svetla, ko ste v opoziciji. Za gospodarstvo in razvoj.— Jana Gržinič (@JanaGrzinic) October 14, 2026
"Ovo što radite je nečuveno, nešto što dosad nije viđeno ni doživljeno. Ovo je ozbiljan napad na demokraciju u državi, ozbiljan napad na oporbu, koja ovdje više nema prostora za izražavanje kada vam nešto nije po volji. Što predlažete, da se oporba jednostavno ukloni i da ovdje sami vladate?", poručila je.
"Ovo je otmica parlamenta, a to je neka vrsta državnog udara"
Dodala je da je riječ o "otmici parlamenta", a zatim ustvrdila: "Otmica parlamenta neka je vrsta državnog udara, a parlament je najviša državna demokratska institucija."
Nakon što joj je predsjedavajući Žan Mahnič izrekao dvije opomene, Sukič je napustila sjednicu, prethodno bacivši poslovnik u smjeru zastupnika Kosija i Mahniča.
Što je sporno u prijedlozima zakona?
Predložene izmjene predviđaju ukidanje besplatnih tečajeva slovenskog jezika za strane radnike i uvođenje njihova 40-postotnog sufinanciranja. Također bi se razdoblje potrebno za ostvarivanje prava na spajanje obitelji produljilo s jedne na tri godine.
Oporba upozorava da bi promjene mogle otežati integraciju stranih radnika u slovensko društvo i povećati njihovu izloženost iskorištavanju. Mahnič je, s druge strane, odbacio optužbe o kršenju poslovnika, ustvrdivši da je sjednica prekinuta nakon što je većina podržala prijedlog.
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