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Su-34

Rusija dobila nove moćne lovce-bombardere: Mogu letiti i do 10 sati bez dopune goriva

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N1 Info
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13. lis. 2026. 22:13
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Russian Sukhoi Su-35S fighter aircrafts, Su-34 military fighter jets and Su-30SM jet fighters fly in formation over central Moscow during the Victory Day military parade on May 9, 2021.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Nova serija lovaca-bombardera Su-34, koje je proizvela Ujedinjena zrakoplovna korporacija (UAC), isporučena je ruskim Zračno-svemirskim snagama (VKS).

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Zrakoplovi su prošli potrebna ispitivanja na zemlji i u letu te su upućeni u svoje matične baze. To je 7. listopada objavila državna korporacija Rostec.

„Zrakoplovi koje su proizveli naši stručnjaci iz UAC-a prošli su cijeli ciklus potrebnih tvorničkih ispitivanja na zemlji i u letu te su upućeni u svoje matične baze“, navodi se na Telegram kanalu državne korporacije, piše Izvestija.

Su-34 može izvršavati zadaće lovačkog i bombarderskog zrakoplova te gađati kopnene, pomorske i zračne ciljeve. Zrakoplov može upotrebljavati naoružanje u složenim vremenskim uvjetima i pri djelovanju protiv sustava protuzračne obrane.

Prema navodima Rosteca, konstrukcija Su-34 kontinuirano se unapređuje na temelju iskustava iz borbene uporabe. Nove serije zrakoplova već su u proizvodnji. Državna korporacija također je istaknula da se Su-34 odlikuje svestranošću, snažnim naoružanjem i visokim letnim performansama.

Rostec tvrdi da Su-34, zahvaljujući velikom kapacitetu unutrašnjih rezervoare za gorivo i ekonomičnim motorima, može izvoditi neprekidne letove u trajanju do 10 sati, "bez gubitka radne sposobnosti posade".

Ujedinjena zrakoplovna korporacija predala je 24. rujna ruskim oružanim snagama seriju moderniziranih lovaca Su-57. Vojno osoblje zahvalilo je proizvođačima na unaprijeđenim modelima. Navedeno je i da su novi zrakoplovi Su-57 već korišteni u takozvanoj specijalnoj vojnoj operaciji.

Rostec je istaknuo da je lovac posebno projektiran za djelovanje na bojištu te da istodobno objedinjuje nekoliko funkcija. Prema tvrdnjama korporacije, model je znatno unaprijeđen i postao je gotovo najbolji u svojoj kategoriji.

Teme
modernizacija zrakoplova rostec rusija su-34 su-57 vojna uporaba

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