Što je adenokarcinom pluća koji ima papa Lav, kakve su prognoze i što kažu liječnici?

Operacija je najčešće prvi korak u liječenju ovog oblika raka. Desno plućno krilo, koje je veće, sastoji se od tri dijela, odnosno režnja, dok lijevo ima dva. Liječnici često uklanjaju režanj u kojem se nalazi izraslina kako bi odstranili tumor i povećali izglede za izlječenje. Tijelo se s vremenom prilagođava kako bi nadoknadilo gubitak dijela plućne funkcije.