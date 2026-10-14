uspješno operiran
Što je adenokarcinom pluća koji ima papa Lav, kakve su prognoze i što kažu liječnici?
Papa Lav XIV. u utorak je operiran u Sveučilišnoj poliklinici Agostino Gemelli na sjeverozapadu Rima kako bi mu se uklonio čvorić za koji je utvrđeno da je plućni adenokarcinom, najčešći oblik raka pluća.
Vatikan je priopćio da su kirurzi uklonili zloćudnu izraslinu, zajedno s donjim režnjem njegova desnog plućnog krila.
Plućni adenokarcinom čini oko 40 posto svih slučajeva raka pluća. Riječ je o obliku raka pluća nemalih stanica, koji obično raste i širi se na druge dijelove tijela sporije od raka pluća malih stanica, javlja CNN.
Operacija je najčešće prvi korak u liječenju ovog oblika raka. Desno plućno krilo, koje je veće, sastoji se od tri dijela, odnosno režnja, dok lijevo ima dva. Liječnici često uklanjaju režanj u kojem se nalazi izraslina kako bi odstranili tumor i povećali izglede za izlječenje. Tijelo se s vremenom prilagođava kako bi nadoknadilo gubitak dijela plućne funkcije.
Nije uvijek jasno što uzrokuje ovu vrstu raka pluća. Iako pušenje povećava rizik, među ostalim čimbenicima rizika su izloženost plinu radonu, koji je nakon pušenja najčešći uzrok raka pluća, te onečišćenju zraka lebdećim česticama.
Plućni adenokarcinom najčešće se dijagnosticira kod osoba koje nikada nisu pušile. Također je češći kod žena, mlađih pacijenata i osoba istočnoazijskog podrijetla.
Adenokarcinom jedan je od vodećih uzroka smrti povezanih s rakom jer ga liječnici često otkriju tek u uznapredovaloj fazi.
Međutim, papa je u nedjelju okupljenima rekao da su liječnici otkrili izraslinu na njegovim plućima u "vrlo ranoj fazi".
Kakve su prognoze za papu?
Na temelju dosad poznatih informacija, papa bi trebao imati dobru prognozu, izjavila je dr. Juanita Mora, nacionalna medicinska glasnogovornica Američke udruge za plućne bolesti (American Lung Association).
"Činjenica da je kod pape Lava adenokarcinom bio lokaliziran i otkriven u ranoj fazi ide mu u prilog", rekla je Mora. "Osobito nakon kirurškog uklanjanja."
Mora je istaknula da bi papin oporavak mogao trajati "nešto dulje" jer će se pluća morati prilagoditi uklanjanju jednog režnja.
"U početku će mu biti nešto teže disati dok lijevo plućno krilo ne počne nadoknađivati izgubljenu funkciju", objasnila je Mora. Dodala je da smanjeni plućni kapacitet možda neće znatno utjecati na njegovo disanje.
Prema njezinim riječima, papi ide u prilog to što nije pušač te što je, unatoč 71 godini, inače dobrog zdravlja, igra tenis i redovito je tjelesno aktivan.
Mora je rekla da će papa morati provoditi vježbe respiratorne terapije. Također će morati biti posebno oprezan kako bi izbjegao respiratorne infekcije jer bi one, zbog uklonjenog dijela pluća, mogle imati ozbiljnije posljedice.
Podsjetila je da je i njegov prethodnik, papa Franjo, u mladosti bio podvrgnut uklanjanju plućnog režnja na desnoj strani nakon teške infekcije tuberkulozom.
"Dakle, očito je da mnogi ljudi mogu živjeti i potpuno normalno funkcionirati, čak i nakon uklanjanja plućnog režnja", rekla je.
Nakon takve operacije pacijenti obično ostaju u bolnici nekoliko dana, sve dok im vitalni znakovi i razina kisika u krvi ne budu stabilni, a zatim oporavak najčešće nastavljaju kod kuće. Budući da je riječ o lobektomiji, odnosno kirurškom uklanjanju plućnog režnja, očekuje se i određena bol nakon zahvata.
Mora je rekla da će mogućnost papina planiranog putovanja u Latinsku Ameriku sljedećeg mjeseca ovisiti o rezultatima pretraga koje će biti provedene u idućih nekoliko dana.
Slijede dodatne pretrage
U ovakvim slučajevima liječnici, osim plućnog tkiva, analiziraju i uzorke limfnih čvorova oko pluća kako bi utvrdili stadij adenokarcinoma. Prisutnost stanica raka u limfnim čvorovima ili bilo kakvi znakovi širenja bolesti pomoći će u određivanju treba li papi dodatno liječenje nakon operacije, poput kemoterapije ili zračenja.
Liječnici će također provesti genetske pretrage i testiranje biomarkera kako bi, bude li potrebno, odredili daljnji način liječenja raka. Poznavanje specifičnih biomarkera pacijenta može pomoći u odabiru ciljane imunoterapije.
Mora je dodala da je testiranje biomarkera znatno unaprijedilo liječenje raka pluća, no u SAD-u samo 15 saveznih država obvezuje zdravstvena osiguravajuća društva da pokriju troškove takvih testiranja, čak i kada pacijent boluje od raka pluća.
"Nadamo se da je riječ o izoliranom tumoru koji je u potpunosti uklonjen i da dodatno liječenje neće biti potrebno. U takvim slučajevima nakon kirurškog uklanjanja bilježimo stopu preživljenja od 80 do 98 posto", rekla je Mora govoreći o papi Lavu.
"Ali sada moramo pričekati rezultate tih pretraga", zaključila je.
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