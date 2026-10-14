MORH raspisao veliki natječaj za zapošljavanje: Otvoreno više od 400 mjesta, evo uvjeta

Na natječaj za vojnike i mornare mogu se prijaviti osobe koje su završile najmanje srednju školu, imaju najviše 30 godina do kraja 2026. te su uspješno završile dragovoljno ili temeljno vojno osposobljavanje. Mogu se prijaviti i bivši pripadnici koji su vojnu službu napustili na osobni zahtjev uz častan otpust, bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i ispunjavaju ostale zakonske uvjete.