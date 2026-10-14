nova radna mjesta
MORH raspisao veliki natječaj za zapošljavanje: Otvoreno više od 400 mjesta, evo uvjeta
Ministarstvo obrane (MORH) raspisalo je javni natječaj za prijam 400 vojnika i mornara te 15 kandidata za ponovni prijam na dočasničku dužnost s početkom službe 15. studenoga ove godine.
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Ugovori o vojničkoj službi sklapaju se na dvije godine, a probni rad traje šest mjeseci. Vojnici i mornari bit će raspoređeni u Benkovcu, Bjelovaru, Gospiću, Karlovcu, Kninu, Našicama, Petrinji, Splitu, Varaždinu, Velikoj Gorici, Zagrebu i Zemuniku Donjem.
Na natječaj za vojnike i mornare mogu se prijaviti osobe koje su završile najmanje srednju školu, imaju najviše 30 godina do kraja 2026. te su uspješno završile dragovoljno ili temeljno vojno osposobljavanje. Mogu se prijaviti i bivši pripadnici koji su vojnu službu napustili na osobni zahtjev uz častan otpust, bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i ispunjavaju ostale zakonske uvjete.
Za ponovni prijam na dočasničke dužnosti također se mogu prijaviti bivši pripadnici koji ispunjavaju propisane uvjete, kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust, bez prava na mirovinu i koji nisu stariji od 40 godina. Služba će se obavljati na području cijele Hrvatske, a raspored će ovisiti o osobnom činu i stečenoj vojno-stručnoj specijalnosti.
Kandidati uz prijavu trebaju priložiti dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju te uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
Prijave kandidata koji su završili dragovoljno vojno osposobljavanje i onih za ponovni prijam na dočasničke dužnosti podnose se u roku od osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Kandidati koji su završili temeljno vojno osposobljavanje prijave trebaju podnijeti najkasnije do 20. listopada.
Prijave se dostavljaju Središnjici za upravljanje osobljem u Zagrebu ili područnom odjelu za poslove obrane prema mjestu prebivališta, a moguća je i prijava putem e-prijavnice na internetskim stranicama MORH-a.
Prije prijma kandidati će proći odabirni postupak koji uključuje psihologijska ispitivanja, zdravstvene preglede i druge propisane provjere.
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