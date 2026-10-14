VIDEO / Novogradnja od 700.000 eura puna propusta: "Ovo je čisti jad"

Problemi su se nastavili i u drugim dijelovima nekretnine. Inspektor je upozorio na vrata koja škripe, ulazna vrata postavljena ukrivo te završne lajsne koje ne prekrivaju kutove. U kupaonici su pločice neravno postavljene, a jedna od zamijećenih nepravilnosti bile su i utičnice okrenute u pogrešnom smjeru.