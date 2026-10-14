INSPEKTOR RAZOČARAN
VIDEO / Novogradnja od 700.000 eura puna propusta: "Ovo je čisti jad"
Inspektor koji na društvenim mrežama objavljuje snimke s terena pregledao je skupu novogradnju i upozorio na niz propusta u gradnji i uređenju, a neki od njih iznenadili su ga i izazvali oštre reakcije.
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Novogradnja čija je cijena 801.000 dolara, odnosno oko 715.000 eura, našla se pod povećalom inspektora koji na društvenim mrežama objavljuje snimke svojih obilazaka. Tijekom pregleda uočio je brojne nedostatke, od nefunkcionalnih detalja u kuhinji do problema s krovom i klima-uređajem, prenosi Dnevnik.hr.
Već na početku snimke pokazao je kako se vrata pećnice ne mogu do kraja otvoriti jer im smeta kvaka na kuhinjskim vratima. U kuhinji je primijetio i neobično izvedenu rasvjetu u elementima, čija je žica provedena kroz otvor u zidu.
Problemi su se nastavili i u drugim dijelovima nekretnine. Inspektor je upozorio na vrata koja škripe, ulazna vrata postavljena ukrivo te završne lajsne koje ne prekrivaju kutove. U kupaonici su pločice neravno postavljene, a jedna od zamijećenih nepravilnosti bile su i utičnice okrenute u pogrešnom smjeru.
Ni krov nije prošao bez primjedbi. Ondje je inspektor zatekao izložene čavle, a primijetio je i da krov prelazi preko oluka.
Dodatni problem uočio je kod klima-uređaja koji nije pravilno postavljen, zbog čega dolazi do nepotrebnog gubitka energije. Pregled je završio na tavanu, gdje je pronašao bocu piva.
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