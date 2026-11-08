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KOD GIZE

VIDEO / Sudar vlakova u Egiptu: Najmanje četvero poginulih i 88 ozlijeđenih

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N1 Info
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08. stu. 2026. 17:03
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AFP

U teškoj željezničkoj nesreći na jugu Egipta sudarila su se dva putnička vlaka, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe, a još 88 ih je ozlijeđeno. Nekoliko vagona pritom je iskočilo iz tračnica.

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Na mjesto nesreće poslana su 72 vozila hitne pomoći kako bi ozlijeđene evakuirala i prevezla u bolnice. Medicinska pomoć pružena im je u tri različite bolnice, javlja BBC. Egipatsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među poginulima i strojovođa iz jednog vlaka.

Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi poručio je da "s velikom pozornošću" prati razvoj događaja nakon nesreće.

Naložio je nadležnim državnim institucijama da ozlijeđenima osiguraju svu potrebnu medicinsku skrb, ali i da istraže uzroke nesreće. Ujedno je upozorio da će svi za koje se utvrdi da su nemarom pridonijeli nesreći morati odgovarati.

Obiteljima poginulih izrazio je sućut, a ozlijeđenima poželio brz oporavak.

Teme
egipat sudar vlakova sudar vlakova egipat željeznička nesreća

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