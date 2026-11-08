KOD GIZE
VIDEO / Sudar vlakova u Egiptu: Najmanje četvero poginulih i 88 ozlijeđenih
U teškoj željezničkoj nesreći na jugu Egipta sudarila su se dva putnička vlaka, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe, a još 88 ih je ozlijeđeno. Nekoliko vagona pritom je iskočilo iz tračnica.
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Na mjesto nesreće poslana su 72 vozila hitne pomoći kako bi ozlijeđene evakuirala i prevezla u bolnice. Medicinska pomoć pružena im je u tri različite bolnice, javlja BBC. Egipatsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među poginulima i strojovođa iz jednog vlaka.
Four train carriages have overturned in a major derailment, with up to 150 injuries reported and more than 50 ambulances dispatched to the scene in Giza, Egypt. https://t.co/PMGZobDwl7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2026
Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi poručio je da "s velikom pozornošću" prati razvoj događaja nakon nesreće.
Four train carriages derailed in the city of El-Ayyat in northern Egypt. At least 140 people were injured. https://t.co/G8tR8glDes— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026
Naložio je nadležnim državnim institucijama da ozlijeđenima osiguraju svu potrebnu medicinsku skrb, ali i da istraže uzroke nesreće. Ujedno je upozorio da će svi za koje se utvrdi da su nemarom pridonijeli nesreći morati odgovarati.
Obiteljima poginulih izrazio je sućut, a ozlijeđenima poželio brz oporavak.
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