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pohvalio ruskog čelnika

VIDEO / Evo što je Witkoff rekao Putinu: "Vi ste humanitarac..."

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N1 Info
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21. lis. 2026. 14:52
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Vladimir Putin i Steve Witkoff
Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via REUTERS

Izaslanik Donalda Trumpa pohvalio je ruskog čelnika tijekom posjeta Sankt Peterburgu.

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Steve Witkoff, posebni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država, pohvalio je ruskog čelnika Vladimira Putina tijekom razgovora licem u lice u Sankt Peterburgu, nazvavši ga "humanitarcem".

"Često govorite o tome kako je moj predsjednik, predsjednik Trump, humanitarac. I vi ste humanitarac, gospodine, i zbog toga vam odajem priznanje, pohvaljujem vas i ponovno vam zahvaljujem", rekao je Witkoff u srijedu, prema videosnimci ruskih državnih medija objavljenoj na društvenim mrežama, piše Politico.

Witkoffov posjet najnoviji je američki pokušaj da se Moskva i Kijev dovedu za pregovarački stol, četiri i pol godine nakon što je Kremlj pokrenuo invaziju na Ukrajinu.

Američki izaslanik sastao se u utorak u Oslu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a očekuje se da će predložiti trilateralne pregovore između dvojice čelnika i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Ruski napadi na Kijev i Harkiv nastavili su se tijekom noći, pri čemu su poginule tri osobe, izvijestili su lokalni gradonačelnici.

Prema podacima Ujedinjenih naroda, u Putinovim napadima na Ukrajinu samo je u rujnu poginulo 328 civila, dok ruske snage uoči zime nastavljaju bombardirati energetsku infrastrukturu diljem zemlje.

Međunarodni kazneni sud izdao je 2023. godine nalog za Putinovo uhićenje zbog prisilnog premještanja djece u Rusiju nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

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Teme
rusija sad steve witkoff vladimir putin

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