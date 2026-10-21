pohvalio ruskog čelnika
VIDEO / Evo što je Witkoff rekao Putinu: "Vi ste humanitarac..."
Izaslanik Donalda Trumpa pohvalio je ruskog čelnika tijekom posjeta Sankt Peterburgu.
Oglas
Steve Witkoff, posebni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država, pohvalio je ruskog čelnika Vladimira Putina tijekom razgovora licem u lice u Sankt Peterburgu, nazvavši ga "humanitarcem".
"Često govorite o tome kako je moj predsjednik, predsjednik Trump, humanitarac. I vi ste humanitarac, gospodine, i zbog toga vam odajem priznanje, pohvaljujem vas i ponovno vam zahvaljujem", rekao je Witkoff u srijedu, prema videosnimci ruskih državnih medija objavljenoj na društvenim mrežama, piše Politico.
Steve Witkoff to Putin: You talk so much about my president, President Trump, being a humanitarian. You are a humanitarian also, sir, and I salute that, I commend you, and I thank you again. https://t.co/Yuf07JkQ2I— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 21, 2026
Witkoffov posjet najnoviji je američki pokušaj da se Moskva i Kijev dovedu za pregovarački stol, četiri i pol godine nakon što je Kremlj pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Američki izaslanik sastao se u utorak u Oslu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a očekuje se da će predložiti trilateralne pregovore između dvojice čelnika i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Ruski napadi na Kijev i Harkiv nastavili su se tijekom noći, pri čemu su poginule tri osobe, izvijestili su lokalni gradonačelnici.
Prema podacima Ujedinjenih naroda, u Putinovim napadima na Ukrajinu samo je u rujnu poginulo 328 civila, dok ruske snage uoči zime nastavljaju bombardirati energetsku infrastrukturu diljem zemlje.
Međunarodni kazneni sud izdao je 2023. godine nalog za Putinovo uhićenje zbog prisilnog premještanja djece u Rusiju nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas