VIDEO / Evo što je Witkoff rekao Putinu: "Vi ste humanitarac..."

"Često govorite o tome kako je moj predsjednik, predsjednik Trump, humanitarac. I vi ste humanitarac, gospodine, i zbog toga vam odajem priznanje, pohvaljujem vas i ponovno vam zahvaljujem", rekao je Witkoff u srijedu, prema videosnimci ruskih državnih medija objavljenoj na društvenim mrežama, piše Politico.