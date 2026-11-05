Vidmarović za N1: "Mlađim Amerikancima socijalizam više nije pogrdna riječ"

„On i dalje ne prihvaća činjenicu da je to bio glas protiv njega osobno, a ne glas za demokrate. Nije da se Amerikancima demokrati pretjerano sviđaju, nego je Donald Trump razočarao velik dio birača zbog cijena energenata i općeg rasta cijena. Neovisni birači i ranije su najavljivali da će ovo biti glas protiv Trumpa osobno, a ne za demokrate ili protiv republikanaca.”