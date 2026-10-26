četverodnevni plenum
Xi Jinping okuplja kineski politički vrh: Spremaju se velike promjene unutar Komunističke partije
Kineska komunistička partija u ponedjeljak je započela četverodnevni sastanak najviših dužnosnika s ciljem donošenja konkretnih mjera za „potpuno i rigorozno samoupravljanje partijom”, u vrijeme dok predsjednik Xi Jinping nastoji učvrstiti svoj autoritet i nametnuti ideološko jedinstvo.
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Xi je izvijestio Centralni komitet o nacrtu dokumenta koji se, prema navodima državne novinske agencije Xinhua, bavi izazovima s kojima je partija suočena, uključujući jačanje upravljačkih kapaciteta te borbu protiv korupcije, pitanje koje predsjednik posebno naglašava tijekom svoje vladavine.
Provedba ključnih odluka i planova Centralnog komiteta ne smije ostati na praznoj retorici, navodi se u komentarima kineske novinske agencije.
„Ključno je usavršiti institucionalna pravila i propise kako bi se zatvorile pravne praznine i ojačali zaštitni mehanizmi, kao i osigurati njihovu učinkovitu provedbu”, ističe se.
Centralni komitet zasjedat će na sastanku zatvorenom za javnost od ponedjeljka do četvrtka. Peti je to takav susret otkako je aktualni saziv formiran 2022. godine, zbog čega ga se naziva Petim plenumom.
“Off-sites” at hotels are among the more sorrowful features of modern working life. Spare a thought, then, for members of the Chinese Communist Party’s Central Committee who will soon attend one of the most brutal gatherings of the genre https://t.co/EvMHkyfx9h— The Economist (@TheEconomist) October 26, 2026
Analitičari procjenjuju da bi ovo moglo biti posljednje veliko okupljanje partije prije rekonstrukcije vodstva 2027. godine, kada se očekuje da će Xi zadržati vodeću poziciju u četvrtom mandatu.
Kineski predsjednik proteklih je godina predvodio kampanju borbe protiv korupcije koja je dovela do čistke stotina visokih dužnosnika i vrhunskih generala, pa čak i svojih nekadašnjih saveznika.
Kritičari tvrde da su čistke, posebno one usmjerene na najviše činove oružanih snaga, destabilizirajuće te da narušavaju borbenu spremnost. No partija je kampanju prikazala i nužnom i obnavljajućom, poručivši da vojska mora proći kroz ponovno rođenje poput feniksa te se „okupati u plamenu i iznova prekaliti”.
U komentaru Xinhue borba protiv korupcije ističe se kao dokaz „kontinuiranog i sustavnog” samoupravljanja kako bi se „osiguralo da se dužnosnici ne usuđuju, ne mogu niti ne žele upuštati u korupciju”.
„Za globalne ulagače i donositelje politika to signalizira veću predvidljivost”, navodi se, uz objašnjenje da Kina stvara i transparentnije okruženje za međunarodnu suradnju u kojemu zasluge i vladavina prava prevladavaju nad vezama i mitom.
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