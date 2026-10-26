Xi Jinping okuplja kineski politički vrh: Spremaju se velike promjene unutar Komunističke partije

Kritičari tvrde da su čistke, posebno one usmjerene na najviše činove oružanih snaga, destabilizirajuće te da narušavaju borbenu spremnost. No partija je kampanju prikazala i nužnom i obnavljajućom, poručivši da vojska mora proći kroz ponovno rođenje poput feniksa te se „okupati u plamenu i iznova prekaliti”.