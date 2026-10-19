Putin predlaže samit s Trumpom i Xijem o okončanju rata u Ukrajini

Pozivajući se na bivšeg ruskog obavještajca, list je u nedjelju objavio da je Putin taj prijedlog iznio tijekom telefonskog razgovora s Trumpom 9. listopada. U istom je razgovoru postignut i dogovor prema kojem će SAD kupovati ruski dizel te olakšati njegovu prodaju na globalnom tržištu, navodi Wall Street Journal (WSJ).