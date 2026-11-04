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NATAŠA NOVAKOVIĆ

HUP upozorava na veliko administrativno opterećenje poslodavaca: "Nema poslodavca na kojeg se ovaj zakon neće odraziti"

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N1 Info
|
04. stu. 2026. 16:03
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O nacrtu izmjena Zakona o radu, koji prenosi u hrvatsko zakonodavstvo Direktivu o transparentnosti plaća, u N1 Studiju uživo govorila je Nataša Novaković iz Hrvatske udruge poslodavaca. Upozorila je da je riječ o vrlo složenoj reformi koja će zahtijevati prilagodbu praktički svakog poslodavca, bez obzira na veličinu tvrtke.

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Teme
n1 studio uživo n1 tv n1tv nataša novaković tina kosor giljević video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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