HUP upozorava na veliko administrativno opterećenje poslodavaca: "Nema poslodavca na kojeg se ovaj zakon neće odraziti"

O nacrtu izmjena Zakona o radu, koji prenosi u hrvatsko zakonodavstvo Direktivu o transparentnosti plaća, u N1 Studiju uživo govorila je Nataša Novaković iz Hrvatske udruge poslodavaca. Upozorila je da je riječ o vrlo složenoj reformi koja će zahtijevati prilagodbu praktički svakog poslodavca, bez obzira na veličinu tvrtke.

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