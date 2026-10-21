Klauški: Čudi me da Plenković nije tražio autogram od Penave. Dobit ćemo nove šatoraše, opasnije od starih

Komentator 24sata Tomislav Klauški, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, komentirao je "razumijevanje" premijera Andreja Plenkovića za napad Ivane Penave na MUP i medije zbog reakcija na fašistički korteo Torcide te radikalizaciju Hrvatske pod Plenkovićevom vladom.

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