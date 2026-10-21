Vučetić otkrio tko bi mogao zamijeniti DP u Vladi: "Savršeni su partner Plenkovićevu HDZ-u"

Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao političke poruke premijera Andreja Plenkovića i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave nakon nacističkih i ustaških povika dijela Torcide u Splitu, odnos vlasti prema novinarima te pasivnost lijeve i liberalne oporbe.

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