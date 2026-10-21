POMAK HRVATSKE UDESNO
Vučetić otkrio tko bi mogao zamijeniti DP u Vladi: "Savršeni su partner Plenkovićevu HDZ-u"
N1 Info
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21. lis. 2026. 14:11
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Profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak, gdje je komentirao političke poruke premijera Andreja Plenkovića i čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave nakon nacističkih i ustaških povika dijela Torcide u Splitu, odnos vlasti prema novinarima te pasivnost lijeve i liberalne oporbe.
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