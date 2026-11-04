Zašto Hrvatska ima višu inflaciju od prosjeka eurozone? Ekonomist za N1 objasnio razlog

Hrvatska i dalje bilježi povišenu stopu inflacije, ponajprije zbog rasta cijena energije i usluga. Nove podatke o inflaciji i razloge zbog kojih Hrvatska i dalje odskače od prosjeka eurozone u N1 Studiju uživo s voditeljicom Tinom Kosor Giljević komentirao je ekonomist Ivan Žilić s Ekonomskog instituta u Zagrebu.

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