Gradonačelnik Gospića
Darko Milinović: "Svi iz Inicijative zajedno u tjedan dana ne naprave koliko ja u jednom danu"
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović razgovarao je u Novom danu s Bornom Šmerom o problemu građevinske dozvole za pogon za preradu litija u tom gradu. Investitoru je, naime, izdana građevinska dozvola, a da nije napravio studiju utjecaja na okoliš.
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