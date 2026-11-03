Darko Milinović: "Svi iz Inicijative zajedno u tjedan dana ne naprave koliko ja u jednom danu"

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović razgovarao je u Novom danu s Bornom Šmerom o problemu građevinske dozvole za pogon za preradu litija u tom gradu. Investitoru je, naime, izdana građevinska dozvola, a da nije napravio studiju utjecaja na okoliš.

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