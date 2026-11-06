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UREDNIK PORTALA MORSKI.HR

Jurica Gašpar o sustavnom uništavanju prirode na obali

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N1 Info
|
06. stu. 2026. 15:06
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Glavni urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar u Novom je danu kod Hanan Nanić komentirao situaciju na jadranskoj obali, od gradnje bez dozvola do izostanka ozelenjavanja i pošumljavanja

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jurica gašpar n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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