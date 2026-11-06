UREDNIK PORTALA MORSKI.HR
Jurica Gašpar o sustavnom uništavanju prirode na obali
Glavni urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar u Novom je danu kod Hanan Nanić komentirao situaciju na jadranskoj obali, od gradnje bez dozvola do izostanka ozelenjavanja i pošumljavanja
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