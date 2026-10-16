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novi dan

Izgredi navijača u Splitu: "Vladajućoj stranci je ovo super"

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16. lis. 2026. 11:59
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Docent s Fakulteta za političke znanosti Karlo Kralj bio je gost Borne Šmera u Novom danu. Kralj se na početku osvrnuo na izgrede navijača u Splitu koji su potpuno zasjenili pobjedu Hajduka protiv nizozemskog Ajaxa.

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Teme
borna šmer karlo kralj novi dan

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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