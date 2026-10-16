U ovom gradu se jede najbolje u Europi: Mjesto u koje gosti slijevaju zbog dobre hrane

San Sebastian je rijedak primjerak mjesta u kojem se vrhunska hrana može probati bez obzira na budžet. Tko želi, može rezervirati večeru u nekom od restorana s tri Michelinove zvjezdice, a tko ne želi, može za nekoliko eura obići barove u starom gradu i probati pintxose koji su ga proslavili. Upravo ta kombinacija vrhunske kuhinje, svakodnevne tradicije i hrane koja je dostupna svima čini ga mjestom u koje mnogi dolaze samo da bi jeli.