Uznemirujući slučaj na vojnom brodu: Skrivenim kamerama snimali žene pod tušem?

Uređaj za snimanje pronađen je na brodu HMAS Leeuwin, koji je bio usidren u gradu Cairnsu u australskoj saveznoj državi Queensland. Slučaj je izazvao zabrinutost nakon navoda da su skrivene kamere bile postavljene u ženskim tuševima, kao i sumnji da su snimke možda već podijeljene na internetu.