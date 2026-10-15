POKRENUTA ISTRAGA
Uznemirujući slučaj na vojnom brodu: Skrivenim kamerama snimali žene pod tušem?
Australske oružane snage pokrenule su istragu nakon što je na brodu Kraljevske mornarice HMAS Leeuwin pronađen skriveni uređaj za snimanje, a pojavile su se tvrdnje da su kamerama snimane žene pod tušem te da su snimke možda objavljene na internetu.
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Uređaj za snimanje pronađen je na brodu HMAS Leeuwin, koji je bio usidren u gradu Cairnsu u australskoj saveznoj državi Queensland. Slučaj je izazvao zabrinutost nakon navoda da su skrivene kamere bile postavljene u ženskim tuševima, kao i sumnji da su snimke možda već podijeljene na internetu.
Neovisna senatorica Jacqui Lambie, koja se zalaže za prava pripadnika oružanih snaga, o tome je govorila u australskom Senatu. Kako piše The Independent, informacije joj je prenio bivši pripadnik mornarice.
Brod ostao u luci zbog istrage
"Pošiljatelj mi je rekao da su skrivene kamere nedavno pronađene u tuševima mornarki na brodu HMAS Leeuwin", izjavila je Lambie u Senatu.
Prema njezinim riječima, otkriće uređaja dovelo je do toga da brod nije isplovio dok se istražuju okolnosti incidenta. Upozorila je i na mogućnost da su žene snimane bez svojeg znanja te da su snimke potom distribuirane.
"Koliko je naših mornarki nesvjesno snimljeno u svojim najprivatnijim trenucima? Koliko je snimaka do sada distribuirano online, zadržano ili preneseno bez znanja ili pristanka? To su pitanja koja danas postavljam mornarici", rekla je senatorica.
Australske obrambene snage (ADF) poručile su da slučaj shvaćaju vrlo ozbiljno te da ne toleriraju neprihvatljivo ponašanje ni u kojem obliku. Istragu provodi Zajednička jedinica vojne policije u suradnji s civilnim vlastima.
"Brod je ostao privezan kako bi se omogućila istraga i osigurala hitna podrška članovima posade", priopćile su obrambene snage.
Dodale su da zbog zaštite privatnosti mogućih žrtava i činjenice da je istraga u tijeku zasad ne mogu iznositi dodatne informacije.
Političari osudili incident
Australska ministrica komunikacija Anika Wells također je reagirala na slučaj, ocijenivši navode o skrivenim kamerama zastrašujućima. Istaknula je da incident pokazuje koliko su važni zakoni kojima se uređuje odgovornost u digitalnom okruženju.
Naglasila je da svi moraju imati pravo na sigurnost na radnom mjestu te izrazila suosjećanje s članovima posade i mogućim žrtvama.
Zabrinutost je izrazio i David Shoebridge, zastupnik Zelenih i stranački glasnogovornik za obranu. Poručio je da se ženama i ostalim pripadnicima osoblja mora zajamčiti sigurnost u vojnim prostorima te da vlasti moraju poduzeti sve potrebne korake kako bi se vratilo povjerenje u oružane snage.
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