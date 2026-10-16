Do 9.000 eura za električni auto: Saznajte uvjete novih poticaja

Građani će za kupnju električnih automobila vrijednih do 35.000 eura s PDV-om moći dobiti do 9.000 eura poticaja, a za skuplje automobile do 7.000 eura. U oba slučaja Fond će pokriti najviše 40 posto cijene vozila, dok električni automobili skuplji od 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za poticaje.