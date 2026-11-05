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Potop republikanaca

Miloš poslala poruku desnici: "Ovo je poraz i hrvatskih trumpista"

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N1 Info
|
05. stu. 2026. 12:00
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Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bila je Jelena Miloš, saborska zastupnica Možemo i predsjednica saborskog Odbora za europske poslove, a komentirala je politiku proširenja Europske unije i rezultate američkih izbora za Kongres.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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