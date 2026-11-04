"Stvarnost je demantira”
Nataša Škaričić o korupciji u zdravstvu: "Ministrica Hrstić nije smjela izjaviti da nema nedodirljivih"
Nova korupcijska afera u Općoj bolnici Zabok ponovno je otvorila pitanje nadzora nad trošenjem javnog novca u hrvatskom zdravstvu. Novinarka Novosti Nataša Škaričić u Novom je danu kod našeg Borne Šmera upozorila da korupcija u zdravstvenom sustavu nije niz izoliranih incidenata, nego dugogodišnji problem koji, tvrdi, nijedna zdravstvena administracija nije bila spremna ozbiljno priznati.
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