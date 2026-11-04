Energetski potresi
Štern o mogućem skoku cijena plina: "Neće biti lagano. Nestašice nema, ali..."
Europa bi se ove zime mogla suočiti s nestašicom plina ako Donald Trump ne uspije postići dogovor s Iranom o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, upozorila je Međunarodna agencija za energiju (IEA). O tome što građane očekuje tijekom zime u Novom danu s našim Bornom Šmerom razgovarao je energetski stručnjak Davor Štern.
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