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Energetski potresi

Štern o mogućem skoku cijena plina: "Neće biti lagano. Nestašice nema, ali..."

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N1 Info
|
04. stu. 2026. 13:56
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Europa bi se ove zime mogla suočiti s nestašicom plina ako Donald Trump ne uspije postići dogovor s Iranom o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, upozorila je Međunarodna agencija za energiju (IEA). O tome što građane očekuje tijekom zime u Novom danu s našim Bornom Šmerom razgovarao je energetski stručnjak Davor Štern.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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