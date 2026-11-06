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"PERVERZNA" BRNABIĆ

"Sve ovo rade Vučićevi ljudi, a ne Studentska lista": Novinar BIRN-a o događajima u Srbiji

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N1 Info
|
06. stu. 2026. 14:51
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Istraživački novinar BIRN-a Radmilo Marković, u Novom danu kod naše Hanan Nanić, objasnio je što se događa u slučaju srpske Alta banke i Informera i kako zapravo ljudi starog režima, a ne Studentske liste, poduzimaju sve aktualne akcije protiv istaknutih osoba iz kruga Aleksandra Vučića.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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