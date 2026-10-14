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novi dan

Troskot: Vladajući imaju taktiku govoriti da je sve laž, kao u pjesmi Dine Merlina

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N1 Info
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14. lis. 2026. 10:25
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Mostovac Zvonimir Troskot bio je gost Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije. Troskot je govorio o jučerašnjem pokušaju opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Saboru te o otpadu u Lici.

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nina kljenak novi dan zvonimir troskot

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