novi dan
Troskot: Vladajući imaju taktiku govoriti da je sve laž, kao u pjesmi Dine Merlina
Mostovac Zvonimir Troskot bio je gost Nine Kljenak u Novom danu N1 televizije. Troskot je govorio o jučerašnjem pokušaju opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Saboru te o otpadu u Lici.
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