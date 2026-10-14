Još uvijek nije jasno zašto neki ljudi imaju više razine flagelina u crijevima od drugih. Znanstvenici pretpostavljaju da bi to moglo biti povezano s prehranom. Naime, rezultati studije su pokazali da je kod osoba koje su se izjasnile kao vegetarijanci uočena niža razina flagelina. Ipak, potrebno je provesti dodatna istraživanja da bi se to precizno utvrdilo.