Veliki posao za tvrtku iz Osijeka: Proizvodit će dronove za američku vladu

Proizvodnja će se odvijati u pogonu tvrtke By Light u Port Orangeu na Floridi, površine oko 17.000 četvornih metara. Pogon raspolaže kapacitetima za sklapanje besposadnih sustava, testiranje i kontrolu kvalitete, kao i za prijenos proizvodnje u SAD. U partnerstvu Orqa osigurava tehnologiju za besposadne letjelice, dok je By Light odgovoran za proizvodnju i usklađenost s relevantnim propisima i standardima. Novi ugovor nastavak je poslovanja Orqe U.S. na američkom tržištu. Tvrtka je ranije isporučila 240 besposadnih letjelica u sklopu ugovora vrijednog 1,5 milijuna dolara. Osječka Orqa tijekom godina izrasla je u jednu od vodećih svjetskih kompanija u području bespilotnih sustava i tehnologije FPV dronova, odnosno letjelica kojima se upravlja iz perspektive prvog lica. Njezin suosnivač i izvršni direktor Srđan Kovačević prošlog je tjedna izabran za EY poduzetnika godine za 2026., a izabran je između 30 kandidata iz 27 hrvatskih tvrtki te će u svibnju iduće godine predstavljati Hrvatsku na svjetskoj završnici programa u Monacu, prenosi Večernji list.