vrijedan 38 milijuna dolara
Veliki posao za tvrtku iz Osijeka: Proizvodit će dronove za američku vladu
Američka tvrtka Orqa U.S., čiji je suosnivač osječka tehnološka kompanija Orqa, dobila je ugovor vrijedan 38 milijuna dolara za proizvodnju besposadnih letjelica za američko Ministarstvo obrane. Ugovor je dobila na natječaju koji je objavljen u sklopu programa "Drone Dominance Gauntlet II", a tvrtka je na međunarodnom natjecanju za sustave namijenjene djelovanju u zatvorenim prostorima zauzela drugo mjesto, izvijestila je osječka Orqa.
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Orqa U.S. osnovana je u partnerstvu hrvatske Orqe i američke tvrtke By Light Professional IT Services LLC te već posluje na američkom tržištu. U sklopu programa odabrana je kao jedan od devet sudionika iz cijelog svijeta, a dodijeljena sredstva omogućit će povećanje proizvodnih kapaciteta u SAD-u i isporuku većih količina besposadnih sustava američkoj vladi. Odabrani sustav dio je paketa proizvoda MRM2, a uključuje dron za djelovanje u zatvorenim prostorima promjera oko 20 centimetara i Orqin sustav za upravljanje sa zemlje. "Osvajanje drugog mjesta na globalnoj razini u natjecanju za sustave namijenjene djelovanju u zatvorenim prostorima i odabir za ovu nagradu predstavljaju važnu prekretnicu za tvrtku Orqa U.S. To pokazuje da provjerena tehnologija besposadnih letjelica, u kombinaciji s proizvodnjom u Sjedinjenim Američkim Državama, može zadovoljiti potrebe američke vlade" izjavio je Charles Phillips, glavni izvršni direktor tvrtke Orqa U.S.
Proizvodnja će se odvijati u pogonu tvrtke By Light u Port Orangeu na Floridi, površine oko 17.000 četvornih metara. Pogon raspolaže kapacitetima za sklapanje besposadnih sustava, testiranje i kontrolu kvalitete, kao i za prijenos proizvodnje u SAD. U partnerstvu Orqa osigurava tehnologiju za besposadne letjelice, dok je By Light odgovoran za proizvodnju i usklađenost s relevantnim propisima i standardima. Novi ugovor nastavak je poslovanja Orqe U.S. na američkom tržištu. Tvrtka je ranije isporučila 240 besposadnih letjelica u sklopu ugovora vrijednog 1,5 milijuna dolara. Osječka Orqa tijekom godina izrasla je u jednu od vodećih svjetskih kompanija u području bespilotnih sustava i tehnologije FPV dronova, odnosno letjelica kojima se upravlja iz perspektive prvog lica. Njezin suosnivač i izvršni direktor Srđan Kovačević prošlog je tjedna izabran za EY poduzetnika godine za 2026., a izabran je između 30 kandidata iz 27 hrvatskih tvrtki te će u svibnju iduće godine predstavljati Hrvatsku na svjetskoj završnici programa u Monacu, prenosi Večernji list.
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