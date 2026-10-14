Gostoljubivost je ključna
Ovo je najljubazniji europski grad: Turisti ga obožavaju, a nije ni Pariz ni Rim
Portugalska gostoljubivost ponovno je osvojila međunarodne putnike. Porto je proglašen najljubaznijim gradom Europe, dok je Lisabon zauzeo drugo mjesto na ljestvici koju su sastavili čitatelji časopisa Condé Nast Traveller.
Portugal se često smatra jednom od najgostoljubivijih i najpristupačnijih zemalja na svijetu, a međunarodna istraživanja i ankete redovito svrstavaju Portugalce među omiljene domaćine turista. Stoga ne iznenađuje što je Porto ponio titulu "najljubaznijeg grada Europe".
Priznanje su mu dodijelili čitatelji časopisa Condé Nast Traveller u sklopu nagrada Readers' Choice Awards 2026., u kojima je Lisabon zauzeo drugo mjesto u istoj kategoriji, javlja Euronews.
Cilj glasovanja bio je izdvojiti gradove u kojima je "gostoljubivost najizraženija" i u kojima su "lokalni stanovnici spremni pomoći, bilo da pokušavate razumjeti jelovnik restorana u susjedstvu ili zbunjeno tražite put u podzemnoj željeznici".
Priznanje dodijeljeno Portu, poznatom i pod nadimkom Invicta, "odražava znatan porast popularnosti Porta kao idealnog odredišta za kratki gradski odmor, kako za ljubitelje dobre hrane tako i za zaljubljenike u kulturu", objašnjava časopis, ističući autentičnost grada i njegovu opuštenu atmosferu.
"Opustite se na prekrasnom trgu ukrašenom tradicionalnim keramičkim pločicama azulejos ili podijelite petiscos, male porcije lokalnih specijaliteta, s mještanima u restoranu u susjedstvu", preporučuje Condé Nast.
"Brzo ćete shvatiti kako je upravo velikodušna gostoljubivost pretvorila Porto u odredište kojem se mnogi od nas uvijek iznova vraćaju", dodaje časopis.
Lisabon na drugom mjestu
Odmah iza Porta nalazi se Lisabon.
"Malo je europskih gradova toliko slikovito kao suncem okupana portugalska prijestolnica, poznata po tome što je izgrađena na sedam brežuljaka koji se uzdižu uz obale rijeke Tejo", navodi časopis, opisujući Lisabon kao "prekrasan grad vijugavih uličica, emotivnog fada i kremastih kolačića pastéis de nata".
"Ali ono što sve povezuje zapravo su ljudi. Mladenačka i uključiva atmosfera osjeća se u njegovim strmim četvrtima, a putnici imaju mnogo prilika postati dijelom gradskog života", ističe se u tekstu.
Časopis posebno preporučuje doživljaj živopisne kulture kafića, u kojima se stanovnici okupljaju kako bi uživali u jutarnjem espressu, kao i posjet tijekom Festivala svetog Antuna, kada se popločene ulice pretvaraju u mjesta velikih zabava na otvorenom.
Među pet najljubaznijih europskih gradova našli su se još Amsterdam u Nizozemskoj, Stockholm u Švedskoj i Valletta na Malti.
Ovo je 15 najljubaznijih gradova Europe
Prema izboru čitatelja časopisa Condé Nast Traveller za 2026. godinu, ljestvica izgleda ovako:
- Porto, Portugal
- Lisabon, Portugal
- Amsterdam, Nizozemska
- Stockholm, Švedska
- Valletta, Malta
- Edinburgh, Škotska
- Beč, Austrija
- Krakov, Poljska
- Palma, Španjolska
- Granada, Španjolska
- Genova, Italija
- Cork, Irska
- Pariz, Francuska
- Rim, Italija
- Reykjavík, Island
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